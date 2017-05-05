FIFA dosyası hazır

Trabzonspor, 2010-11 sezonundaki şike süreciyle ilgili UEFA ve CAS sürecinin tamamlanmasından sonra FIFA'ya başvuruda bulunmak için son aşamaya geldi. Başkan Muharrem Usta, İstanbul'da hukuk kurulu avukatlarından Erdem Egemen ve Nusret Yılmaz ile bir araya geldi. Oldukça geniş kapsamlı olarak hazırlanan başvuruda FIFA'ya, "UEFA, TFF ve gerekli tüm kurulların şike süreciyle ilgili olarak tarafsız karar vermediği" belirtilerek başvuru yapılacak.