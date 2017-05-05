 Beş yılın en iyisi – Fotomaç – 05 Mayıs 2017
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    05 Mayıs 2017, Cuma
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    Beş yılın en iyisi

    Beş yılın en iyisi
    BORDO-mavili ekip ligde 29. haftalar baz alındığında 2011-12 sezonunda beri en iyi dönemini geçiriyor. Şu anda 48 puanı bulunan Karadeniz Fırtınası 5 sezon önce 29. haftada 49 puan toplamayı başarmıştı. Geçen yıl 38 puanda kalmıştı.
    1. 05 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:55
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