Beş yılın en iyisi

BORDO-mavili ekip ligde 29. haftalar baz alındığında 2011-12 sezonunda beri en iyi dönemini geçiriyor. Şu anda 48 puanı bulunan Karadeniz Fırtınası 5 sezon önce 29. haftada 49 puan toplamayı başarmıştı. Geçen yıl 38 puanda kalmıştı.