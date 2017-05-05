 Alper Ulusoy yönetecek – Fotomaç – 05 Mayıs 2017
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    05 Mayıs 2017, Cuma
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    Alper Ulusoy yönetecek

    Alper Ulusoy yönetecek
    Süper Lig 30. hafta karşılaşmalarını yönetecek olan hakemler açıklandı. Buna göre Trabzonspor'un Kayserispor ile oynayacağı müsabakayı Alper Ulusoy yönetecek. Bordo-mavililer, 1981 doğumlu İzmir bölgesi hakemi ile bugüne kadar çıktığı 5 maçta 3 galibiyet ve 1'er beraberlik ile yenilgi aldı.
    1. 05 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:57
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