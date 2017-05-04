 Trabzon’u istiyorum – Fotomaç – 04 Mayıs 2017
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    04 Mayıs 2017, Perşembe
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    Trabzon’u istiyorum

    Trabzon’u istiyorum

    Transfer döneminde ismi sık sık büyük takımlarla anılan 'nın forveti , Radyospor'a konuştu.

    Gündeme dair özel açıklamalarda bulunan Adem, Trabzonspor'da oynamak istediğini söyledi. 29 yaşındaki yıldız oyuncu "Bundan önceki transfer dönemlerinde ismim sıklıkla Trabzonspor ile anıldı. 'da oynamak isterim, sonuçta büyük bir camia. Artvin Hopalıyım, ailem orada, her şeyim orada. Burada iş sadece bende bitmiyor. Sözleşmem devam ediyor ve tabii ki önce kulübümle görüşülmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.
    1. 04 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:08
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