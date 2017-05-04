Trabzon’u istiyorum
Transfer döneminde ismi sık sık büyük takımlarla anılan Kasımpaşa'nın forveti Adem Büyük, Radyospor'a konuştu.
Gündeme dair özel açıklamalarda bulunan Adem, Trabzonspor'da oynamak istediğini söyledi. 29 yaşındaki yıldız oyuncu "Bundan önceki transfer dönemlerinde ismim sıklıkla Trabzonspor ile anıldı. Trabzonspor'da oynamak isterim, sonuçta büyük bir camia. Artvin Hopalıyım, ailem orada, her şeyim orada. Burada iş sadece bende bitmiyor. Sözleşmem devam ediyor ve tabii ki önce kulübümle görüşülmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.
- 04 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:08
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Accam sürprizi
Toplam 3
Yorum
mehmet Bu da kim ? Dandik 6 transfer yapacağına 2 tane adam gibi yap.1-Yaya Toure (bons.elinde) 2- Wolfried Bony. Takım uçar.2-3 de genç yedek
- Fenerbahçe Kulübü 110 yaşında
Toplam 2
Yorum
Fenerbahçeli İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE SONSUZA KADAR FENERBAHÇE İYİKİ DOĞDUN FENERBAHÇE'M ??????
- Ajax, Lyon'u perişan etti!
Toplam 4
Yorum
HAKAN ASLANTAS ajax dan 4 tane yiyen lyon besiktasi eliyor... türk ligin kalitesi iste...
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