Taraftar hamlesi

Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Trabzon'da yönetim kalan 5 haftada iç sahada oynanacak 3 maç için harekete geçti.

Taraftar desteği isteyen yönetimin, 30. haftada Kayserispor, 32'nci, haftada Başakşehir ve 34'üncü haftada Bursaspor ile oynanacak karşılaşmalarda taraftarları tribüne çekmek için çalışmalara başladığı belirtildi.



SATIŞLAR SÜRÜYOR

Fırtına'nın ligin 30'uncu haftasında sahasında Kayseri ile oynayacağı maçın biletlerinin satışı sürüyor. Cumartesi günü 16.00'da oynanacak maçın bilet fiyatları: Kale Arkaları 20 TL, Doğu-Batı Üst 40 TL, Batı Alt 100 TL, VIP Silver 150 TL, VIP Gold 200 TL. Taraftarın tribünleri doldurması bekliyor.



YENİ STATLA KASA DA DOLDU

Fırtına yeni stadı Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne taşındığından beri gelirlerinde de önemli bir artış yakaladı. Akyazı'da oynadığı karşılaşmalardaki toplam gelir 7 milyon 217 bin TL'ye yükseldi. Galatasaray ve Beşiktaş derbilerinde taraftar rekorları kırılmıştı. Yönetim, kalan maçlarda da tribünlerin dolması için sık sık çağrı yapıyor.