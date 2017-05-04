 Taraftar coşacak – Fotomaç – 04 Mayıs 2017
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    04 Mayıs 2017, Perşembe
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    Taraftar coşacak

    Taraftar coşacak
    Karadeniz ekibinin stoperi Uğur Demirok, bu sezon mutlaka Avrupa kupalarına katılacaklarını söyledi. 28 yaşındaki defans oyuncusu, "G.Birliği beraberliği bizi hedefimizden uzaklaştıramaz. Kayserispor ile yeni bir seri yakalayıp sonuca ulaşacağız. Tüm takım kenetlendi ve taraftarı coşturacağız" dedi.
    1. 04 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:13
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