Taraftar coşacak

Karadeniz ekibinin stoperi Uğur Demirok, bu sezon mutlaka Avrupa kupalarına katılacaklarını söyledi. 28 yaşındaki defans oyuncusu, "G.Birliği beraberliği bizi hedefimizden uzaklaştıramaz. Kayserispor ile yeni bir seri yakalayıp sonuca ulaşacağız. Tüm takım kenetlendi ve taraftarı coşturacağız" dedi.