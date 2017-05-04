Taraftar coşacak
Karadeniz ekibinin stoperi Uğur Demirok, bu sezon mutlaka Avrupa kupalarına katılacaklarını söyledi. 28 yaşındaki defans oyuncusu, "G.Birliği beraberliği bizi hedefimizden uzaklaştıramaz. Kayserispor ile yeni bir seri yakalayıp sonuca ulaşacağız. Tüm takım kenetlendi ve taraftarı coşturacağız" dedi.
- 04 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Accam sürprizi
Toplam 3
Yorum
mehmet Bu da kim ? Dandik 6 transfer yapacağına 2 tane adam gibi yap.1-Yaya Toure (bons.elinde) 2- Wolfried Bony. Takım uçar.2-3 de genç yedek
- Fenerbahçe Kulübü 110 yaşında
Toplam 2
Yorum
Fenerbahçeli İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE SONSUZA KADAR FENERBAHÇE İYİKİ DOĞDUN FENERBAHÇE'M ??????
- Ajax, Lyon'u perişan etti!
Toplam 4
Yorum
HAKAN ASLANTAS ajax dan 4 tane yiyen lyon besiktasi eliyor... türk ligin kalitesi iste...
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