Oscar Cardozo bin pişman

Sezon başında Olympiakos'a giden Cardozo, Yunan ekibinden de ayrılmak istiyor.Yeni takımında da tam bir hayal kırıklığı yaşayan Paraguaylı forveti 34 maçta sadece 3 gol ve 3 asistlir bir performans sergiledi. Cardozo'nun menajeri Pedro Aldave, "Futbolcum Paraguay'a dönmek ve orada oynamak istiyor" açıklamasını yaptı.