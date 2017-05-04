Oscar Cardozo bin pişman
Sezon başında Olympiakos'a giden Cardozo, Yunan ekibinden de ayrılmak istiyor.Yeni takımında da tam bir hayal kırıklığı yaşayan Paraguaylı forveti 34 maçta sadece 3 gol ve 3 asistlir bir performans sergiledi. Cardozo'nun menajeri Pedro Aldave, "Futbolcum Paraguay'a dönmek ve orada oynamak istiyor" açıklamasını yaptı.
- 04 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Accam sürprizi
Toplam 3
Yorum
mehmet Bu da kim ? Dandik 6 transfer yapacağına 2 tane adam gibi yap.1-Yaya Toure (bons.elinde) 2- Wolfried Bony. Takım uçar.2-3 de genç yedek
- Fenerbahçe Kulübü 110 yaşında
Toplam 2
Yorum
Fenerbahçeli İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE SONSUZA KADAR FENERBAHÇE İYİKİ DOĞDUN FENERBAHÇE'M ??????
- Ajax, Lyon'u perişan etti!
Toplam 4
Yorum
HAKAN ASLANTAS ajax dan 4 tane yiyen lyon besiktasi eliyor... türk ligin kalitesi iste...
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