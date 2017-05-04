 Oscar Cardozo bin pişman – Fotomaç – 04 Mayıs 2017
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HEPSİ
    04 Mayıs 2017, Perşembe
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    bin pişman

    Oscar Cardozo bin pişman
    Sezon başında Olympiakos'a giden Cardozo, Yunan ekibinden de ayrılmak istiyor.Yeni takımında da tam bir hayal kırıklığı yaşayan Paraguaylı forveti 34 maçta sadece 3 gol ve 3 asistlir bir performans sergiledi. Cardozo'nun menajeri Pedro Aldave, "Futbolcum Paraguay'a dönmek ve orada oynamak istiyor" açıklamasını yaptı.
    1. 04 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:00
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