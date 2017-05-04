Okay yetişecek

G.Birliği maçında sakatlanan Okay Yokuşlu'nun tedavisi devam ediyor. Okay'ın Kayseri maçına yetiştirilmesi için yoğun çaba harcanıyor. Kasıklarındaki ağrı büyük oranda azalan genç oyuncunun da teknik heyete oynama yönündeki isteğini ilettiği ancak son kararı, sağlık kurulunun vereceği belirtildi. Okay dünkü idmanda takımdan ayrı koşu yaptı.