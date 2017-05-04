Okay yetişecek
G.Birliği maçında sakatlanan Okay Yokuşlu'nun tedavisi devam ediyor. Okay'ın Kayseri maçına yetiştirilmesi için yoğun çaba harcanıyor. Kasıklarındaki ağrı büyük oranda azalan genç oyuncunun da teknik heyete oynama yönündeki isteğini ilettiği ancak son kararı, sağlık kurulunun vereceği belirtildi. Okay dünkü idmanda takımdan ayrı koşu yaptı.
- 04 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Accam sürprizi
Toplam 3
Yorum
mehmet Bu da kim ? Dandik 6 transfer yapacağına 2 tane adam gibi yap.1-Yaya Toure (bons.elinde) 2- Wolfried Bony. Takım uçar.2-3 de genç yedek
- Fenerbahçe Kulübü 110 yaşında
Toplam 2
Yorum
Fenerbahçeli İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE SONSUZA KADAR FENERBAHÇE İYİKİ DOĞDUN FENERBAHÇE'M ??????
- Ajax, Lyon'u perişan etti!
Toplam 4
Yorum
HAKAN ASLANTAS ajax dan 4 tane yiyen lyon besiktasi eliyor... türk ligin kalitesi iste...
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