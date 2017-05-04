Ofoe’ye takip
Başkan Muharrem Usta, Asbaşkan Ahmet Çubukçu ve teknik direktör Ersun Yanal'dan oluşan transfer komitesinin yanı sıra sayıları azaltılsa da scout ekibi de çalışmalarını sürdürüyor.
MLS takımlarından Chicago Fire takımında forma giyen David Accam'ı teknik ekibe öneren scout ekibi son olarak Legia Warşova forması giyen 28 yaşındaki Belçikalı Vadis Odjidja-Ofoe'yi de takibe aldı. Merkez orta saha ve ön libero olarak görev yapan Ofoe, Anderlecht altyapısından yetişti. Bu sezon ligde forma giydiği 25 maçta 3 gol atıp 8 asistlik performans sergileyen Ofoe'nin kulübe ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu oyuncuyla ilgili kararı Ersun Yanal verecek.
Yunus Emre SEL
Yunus Emre SEL
- 04 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Accam sürprizi
Toplam 3
Yorum
mehmet Bu da kim ? Dandik 6 transfer yapacağına 2 tane adam gibi yap.1-Yaya Toure (bons.elinde) 2- Wolfried Bony. Takım uçar.2-3 de genç yedek
- Fenerbahçe Kulübü 110 yaşında
Toplam 2
Yorum
Fenerbahçeli İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE SONSUZA KADAR FENERBAHÇE İYİKİ DOĞDUN FENERBAHÇE'M ??????
- Ajax, Lyon'u perişan etti!
Toplam 4
Yorum
HAKAN ASLANTAS ajax dan 4 tane yiyen lyon besiktasi eliyor... türk ligin kalitesi iste...
Ofoe’ye takip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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