 Ofoe’ye takip – Fotomaç – 04 Mayıs 2017
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    04 Mayıs 2017, Perşembe
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    Ofoe’ye takip

    Ofoe’ye takip

    Başkan Muharrem Usta, Asbaşkan Ahmet Çubukçu ve teknik direktör Ersun Yanal'dan oluşan transfer komitesinin yanı sıra sayıları azaltılsa da scout ekibi de çalışmalarını sürdürüyor.

    MLS takımlarından Chicago Fire takımında forma giyen David Accam'ı teknik ekibe öneren scout ekibi son olarak Legia Warşova forması giyen 28 yaşındaki Belçikalı 'yi de takibe aldı. Merkez orta saha ve ön libero olarak görev yapan Ofoe, Anderlecht altyapısından yetişti. Bu sezon ligde forma giydiği 25 maçta 3 gol atıp 8 asistlik performans sergileyen Ofoe'nin kulübe ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu oyuncuyla ilgili kararı Ersun Yanal verecek.


    Yunus Emre SEL
    1. 04 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:47
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