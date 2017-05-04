Hazırlıklar tam gaz
Karadeniz ekibi cumartesi günü sahasında Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililer Ersun Yanal yönetiminde, M.Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı bir antrenman gerçekleştirdi. Isınmanın ardından futbolcular çift kale maçı ile çalışmayı sona erdirdi.
- 04 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:14
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Accam sürprizi
Toplam 3
Yorum
mehmet Bu da kim ? Dandik 6 transfer yapacağına 2 tane adam gibi yap.1-Yaya Toure (bons.elinde) 2- Wolfried Bony. Takım uçar.2-3 de genç yedek
- Fenerbahçe Kulübü 110 yaşında
Toplam 2
Yorum
Fenerbahçeli İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE SONSUZA KADAR FENERBAHÇE İYİKİ DOĞDUN FENERBAHÇE'M ??????
- Ajax, Lyon'u perişan etti!
Toplam 4
Yorum
HAKAN ASLANTAS ajax dan 4 tane yiyen lyon besiktasi eliyor... türk ligin kalitesi iste...
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