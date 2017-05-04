Hazırlıklar tam gaz

Karadeniz ekibi cumartesi günü sahasında Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililer Ersun Yanal yönetiminde, M.Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı bir antrenman gerçekleştirdi. Isınmanın ardından futbolcular çift kale maçı ile çalışmayı sona erdirdi.