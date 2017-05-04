 Hazırlıklar tam gaz – Fotomaç – 04 Mayıs 2017
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    04 Mayıs 2017, Perşembe
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    Hazırlıklar tam gaz

    Hazırlıklar tam gaz
    Karadeniz ekibi cumartesi günü sahasında Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililer Ersun Yanal yönetiminde, M.Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı bir antrenman gerçekleştirdi. Isınmanın ardından futbolcular çift kale maçı ile çalışmayı sona erdirdi.
    1. 04 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:14
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