Ersun Yanal'ın gelecek planı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, takımı Avrupa kupalarına taşımanın hesaplarını yaparken, diğer taraftan da gelecek sezonun şampiyonluğa oynayacak ekibinin planlamasını yapıyor.

Sezona hayal kırıklığıyla başlamasının ardından devre arasında yeni bir sayfa açarak Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Trabzonspor'da hareketli günler yaşanıyor. Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ve yönetim kurulu, kulübün içinde bulunduğu ekonomik durumu düzeltmenin yollarını ararken, bir taraftan ise geleceğin kadrosunu kurmak için sıkı bir çalışma temposu yürütüyor. Yurt dışında ve yurt içinde transfer hareketliliği yaşayan Karadeniz ekibi, diğer taraftan ise ligin geride kalan maçlarında Avrupa kupalarına katılacak dereceyi elde etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Tam gün mesaisini geleceğin Trabzonspor kadrosunu kurmak için harcayan Teknik Direktör Ersun Yanal, bu yolda Avrupa kupalarına katılmaya büyük bir önem veriyor.



İsimleri belirliyor

Hayalindeki takım formatını Trabzonspor'a adapte etmeye çalışan tecrübeli teknik adam her maçını kazanabilecek bir takım kurgusu oluşturmaya çalışıyor. Ligin ikinci yarısında belli bir format yakalayan bordo-mavililerde hem fiziksel hem de taktiksel anlamda rakiplerinden üstün bir takım kurgusu ortaya çıkarmaya çalışan Yanal, gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadronun içinde bulunduracağı isimleri de belirlemeye çalışıyor.



Araştırmalar sürüyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, transfer ekibiyle birlikte, dünyanın birçok ülkesinde araştırmalarını sürdürüyor. Fırsat buldukça yurt dışına oyuncu izlemek için çıkan Yanal, dünyanın her bölgesinde oyuncu takiplerini sürdürüyor. Elinde alternatifli bir liste bulunduran bordo-mavililer büyük oranda temasa geçeceği oyuncuları belirlerken, diğer taraftan da temaslarını yürütüyor.