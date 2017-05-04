 Biz bir aileyiz – Fotomaç – 04 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Mayıs 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Biz bir aileyiz

    Biz bir aileyiz

    Ahmet Çubukçu: Kayserispor maçının ardından Adana deplasmanına başkanımız, yöneticilerimiz ve futbolcu ailelerimizle birlikte gideceğiz.

    Asbaşkan Ahmet Çubukçu, kalan 5 maçı kazanarak Avrupa hedefini gerçekleştireceklerini söyledi. Çubukçu, "Devre arasındaki transferlerle gelecek sezonun temelini attık. Takımda aile ortamı var ve seneye şampiyonluğa oynayacağız. Kayserispor maçının ardından Adanaspor deplasmanına başkanımız, yöneticilerimiz, teknik heyet ve futbolcularımız, hep beraber ailelerimizle gitmeyi planlıyoruz" dedi.

    SONUNA DEK YOLA DEVAM
    Asbaşkanı Çubukçu, yeni bir yönetim için olağanüstü genel kurula gidebilecekleri yönündeki iddiaları yalanladı. Çubukçu, "Bu ekiple görev süremizin sonuna kadar devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

    YAZICI TEPKİSİ
    Ahmet Çubukçu, Yusuf Yazıcı'nın başka takımlara transfer olacağı yönünde basında yer alan haberlere tepki gösterdi. "Biz dedikodularla hareket etmiyoruz" diyen Çubukçu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yusuf, uzun yıllar Trabzonspor'da forma giyecek ve inşallah takımının başarılarına katkı sağlayacak. Bizim gündemimizde böyle bir şey yok. Bunlar tamamen yalan. Bu tür konularla zaman harcamak istemiyoruz."
    1. 04 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:03
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Biz bir aileyiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.