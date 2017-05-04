Biz bir aileyiz
Ahmet Çubukçu: Kayserispor maçının ardından Adana deplasmanına başkanımız, yöneticilerimiz ve futbolcu ailelerimizle birlikte gideceğiz.
Asbaşkan Ahmet Çubukçu, kalan 5 maçı kazanarak Avrupa hedefini gerçekleştireceklerini söyledi. Çubukçu, "Devre arasındaki transferlerle gelecek sezonun temelini attık. Takımda aile ortamı var ve seneye şampiyonluğa oynayacağız. Kayserispor maçının ardından Adanaspor deplasmanına başkanımız, yöneticilerimiz, teknik heyet ve futbolcularımız, hep beraber ailelerimizle gitmeyi planlıyoruz" dedi.
SONUNA DEK YOLA DEVAM
Trabzonspor Asbaşkanı Çubukçu, yeni bir yönetim için olağanüstü genel kurula gidebilecekleri yönündeki iddiaları yalanladı. Çubukçu, "Bu ekiple görev süremizin sonuna kadar devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
YAZICI TEPKİSİ
Ahmet Çubukçu, Yusuf Yazıcı'nın başka takımlara transfer olacağı yönünde basında yer alan haberlere tepki gösterdi. "Biz dedikodularla hareket etmiyoruz" diyen Çubukçu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yusuf, uzun yıllar Trabzonspor'da forma giyecek ve inşallah takımının başarılarına katkı sağlayacak. Bizim gündemimizde böyle bir şey yok. Bunlar tamamen yalan. Bu tür konularla zaman harcamak istemiyoruz."
SONUNA DEK YOLA DEVAM
Trabzonspor Asbaşkanı Çubukçu, yeni bir yönetim için olağanüstü genel kurula gidebilecekleri yönündeki iddiaları yalanladı. Çubukçu, "Bu ekiple görev süremizin sonuna kadar devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
YAZICI TEPKİSİ
Ahmet Çubukçu, Yusuf Yazıcı'nın başka takımlara transfer olacağı yönünde basında yer alan haberlere tepki gösterdi. "Biz dedikodularla hareket etmiyoruz" diyen Çubukçu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yusuf, uzun yıllar Trabzonspor'da forma giyecek ve inşallah takımının başarılarına katkı sağlayacak. Bizim gündemimizde böyle bir şey yok. Bunlar tamamen yalan. Bu tür konularla zaman harcamak istemiyoruz."
- 04 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:03
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Accam sürprizi
Toplam 3
Yorum
mehmet Bu da kim ? Dandik 6 transfer yapacağına 2 tane adam gibi yap.1-Yaya Toure (bons.elinde) 2- Wolfried Bony. Takım uçar.2-3 de genç yedek
- Fenerbahçe Kulübü 110 yaşında
Toplam 2
Yorum
Fenerbahçeli İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE SONSUZA KADAR FENERBAHÇE İYİKİ DOĞDUN FENERBAHÇE'M ??????
- Ajax, Lyon'u perişan etti!
Toplam 4
Yorum
HAKAN ASLANTAS ajax dan 4 tane yiyen lyon besiktasi eliyor... türk ligin kalitesi iste...
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