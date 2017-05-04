''Bir daha asla''
Ersun Yanal, oyuncularını sert şekilde uyardı: “Gençlerbirliği maçındaki puan kaybımızı telafi etmemiz için kalan haftalarda bir daha kayıp yaşamamalıyız. Kayserispor ile başlayacağız”
Trabzonspor, cumartesi günü sahasında oynayacağı Kayserispor maçını kayıpsız geçmekte kararlı. Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından her fırsatta oyuncularına uyarılarda bulunan teknik direktör Ersun Yanal, Kayserispor mücadelesini mutlaka kazanmaları gerektiğini belirtti. Yanal, oyuncularını sert bir şekilde uyararak, "Gençlerbirliği maçında kaçan golleri unutamıyorum. Yaptığımız puan kaybımızı telafi etmemiz için kalan haftalarda her rakibi yenmeliyiz. Bu nedenle Kayserispor'u mağlup etmek zorundayız. Rakibimiz ligde zor durumda ve onların da mutlak galibiyete ihtiyacı var. Bu nedenle güzel bir maç olacağını düşünüyorum ama biz kazanmalıyız" ifadesini kullandı.
KENDİNİZE ÇEKİDÜZEN VERİN
Bordo-mavili taraftarların beklentisi olan coşkulu takımı kurma yolunda sağlam adımlar attıklarının altını çizen Ersun Yanal, "Oynadıkça gelişen ve her geçen gün eksiklerimizi kapatma yolunda reaksiyon gösteren bir ekibiz" diye konuştu ve şöyle devam etti: "Sezon sonunda da ihtiyaçlarımız doğrultusunda gerekli hamleleri yapıp, çok daha etkili bir takım kimliğine bürüneceğiz. Bunun için de hem başkanımız hem de yönetimimiz ile yoğun bir mesai harcıyoruz. Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacağız. Herkes kendine çekidüzen versin."
KENDİNİZE ÇEKİDÜZEN VERİN
Bordo-mavili taraftarların beklentisi olan coşkulu takımı kurma yolunda sağlam adımlar attıklarının altını çizen Ersun Yanal, "Oynadıkça gelişen ve her geçen gün eksiklerimizi kapatma yolunda reaksiyon gösteren bir ekibiz" diye konuştu ve şöyle devam etti: "Sezon sonunda da ihtiyaçlarımız doğrultusunda gerekli hamleleri yapıp, çok daha etkili bir takım kimliğine bürüneceğiz. Bunun için de hem başkanımız hem de yönetimimiz ile yoğun bir mesai harcıyoruz. Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacağız. Herkes kendine çekidüzen versin."
- 04 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:52
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Accam sürprizi
Toplam 3
Yorum
mehmet Bu da kim ? Dandik 6 transfer yapacağına 2 tane adam gibi yap.1-Yaya Toure (bons.elinde) 2- Wolfried Bony. Takım uçar.2-3 de genç yedek
- Fenerbahçe Kulübü 110 yaşında
Toplam 2
Yorum
Fenerbahçeli İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE SONSUZA KADAR FENERBAHÇE İYİKİ DOĞDUN FENERBAHÇE'M ??????
- Ajax, Lyon'u perişan etti!
Toplam 4
Yorum
HAKAN ASLANTAS ajax dan 4 tane yiyen lyon besiktasi eliyor... türk ligin kalitesi iste...
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