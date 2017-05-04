Bekler süper!

Devre arasında alınan Pereira (sağ bek) ve Mas'ın (sol bek) takıma katkısı çok büyük. İki bekin birlikte oynadığı 12 maçın 8'inde Fırtına kalesinde gol görmedi. Müthiş ikili kendi kalelerini 'muhafız' gibi korurken kanatlarından yaptıkları bindirmelerle hücuma da büyük katkı sağlıyorlar. Ersun Yanal ikiliden memnun.