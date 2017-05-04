Bekler süper!
Devre arasında alınan Pereira (sağ bek) ve Mas'ın (sol bek) takıma katkısı çok büyük. İki bekin birlikte oynadığı 12 maçın 8'inde Fırtına kalesinde gol görmedi. Müthiş ikili kendi kalelerini 'muhafız' gibi korurken kanatlarından yaptıkları bindirmelerle hücuma da büyük katkı sağlıyorlar. Ersun Yanal ikiliden memnun.
- 04 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:58
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Accam sürprizi
Toplam 3
Yorum
mehmet Bu da kim ? Dandik 6 transfer yapacağına 2 tane adam gibi yap.1-Yaya Toure (bons.elinde) 2- Wolfried Bony. Takım uçar.2-3 de genç yedek
- Fenerbahçe Kulübü 110 yaşında
Toplam 2
Yorum
Fenerbahçeli İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE SONSUZA KADAR FENERBAHÇE İYİKİ DOĞDUN FENERBAHÇE'M ??????
- Ajax, Lyon'u perişan etti!
Toplam 4
Yorum
HAKAN ASLANTAS ajax dan 4 tane yiyen lyon besiktasi eliyor... türk ligin kalitesi iste...
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