 9 isim formaya hasret – Fotomaç – 04 Mayıs 2017
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    04 Mayıs 2017, Perşembe
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    9 isim formaya hasret

    9 isim formaya hasret

    Bero, İbanez, , Mustafa, Zeki, Medjani, Esteban, Abdülkadir ve Uğurcan özellikle sezonun ikinci devresinde fazla şans bulamadı. Uğurcan siftah bile yapamadı.

    Süper Lig'de ikinci yarıda yakaladığı çıkışla dikkat çeken bordo-mavililerde Bero, İbanez, Yusuf Erdoğan, Mustafa, Zeki, Medjani, Esteban, Abdülkadir ve Uğurcan özellikle sezonun ikinci devresinde fazla şans bulamadı. Trabzonspor'da Bero ilk yarıda 13 maçta 994, ikinci yarıda ise 6 maçta 118 dakika görev yaptı. İlk yarıda 5 maçta 212 dakika görev yapan İbanez ise ikinci yarıda hiç şans bulamadı, Mustafa ilk yarıda 10 maçta 838 dakika, ikinci yarıda 4 karşılaşmada 189 dakika oyunda kalabildi.

    MEDJANİ KAYBOLDU
    İlk yarıda 13 maçta 1163 dakika süre alan Zeki, ikinci yarıda 3 karşılaşmada 94 dakika görev yaptı. Devre arasında gelen ve 9 maçta 528 dakika görev yapan Medjani de son haftalarda formaya hasret. Esteban ile Abdülkadir 1'er maçta forma şansı bulurken, Uğurcan ise hiç oynamadı.

    ERDOĞAN'IN DÖRT GOLÜ VAR
    Bordo-mavililerde ligin ilk yarısında takımın değişmez isimlerinden olan ancak ikinci yarıda 7 karşılaşmada sadece 78 dakika süre alan , attığı 4 golle ligde takımının en skorer isimleri arasında bulunuyor. Trabzonspor'da N'Doye ve Uğur bu alanda 5'er golle ilk sırada yer alırken, Rodallega 4, Yusuf Yazıcı ile Castillo 3'er, Okay ile Onazi 2'şer ve Mas, Bero ile Olcay'ın 1'er gol kaydetti. Yusuf Erdoğan ikinci yarıda çok az forma giydi.
    1. 04 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:11
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