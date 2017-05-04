9 isim formaya hasret
Bero, İbanez, Yusuf Erdoğan, Mustafa, Zeki, Medjani, Esteban, Abdülkadir ve Uğurcan özellikle sezonun ikinci devresinde fazla şans bulamadı. Uğurcan siftah bile yapamadı.
Süper Lig'de ikinci yarıda yakaladığı çıkışla dikkat çeken bordo-mavililerde Bero, İbanez, Yusuf Erdoğan, Mustafa, Zeki, Medjani, Esteban, Abdülkadir ve Uğurcan özellikle sezonun ikinci devresinde fazla şans bulamadı. Trabzonspor'da Bero ilk yarıda 13 maçta 994, ikinci yarıda ise 6 maçta 118 dakika görev yaptı. İlk yarıda 5 maçta 212 dakika görev yapan İbanez ise ikinci yarıda hiç şans bulamadı, Mustafa ilk yarıda 10 maçta 838 dakika, ikinci yarıda 4 karşılaşmada 189 dakika oyunda kalabildi.
MEDJANİ KAYBOLDU
İlk yarıda 13 maçta 1163 dakika süre alan Zeki, ikinci yarıda 3 karşılaşmada 94 dakika görev yaptı. Devre arasında gelen ve 9 maçta 528 dakika görev yapan Medjani de son haftalarda formaya hasret. Esteban ile Abdülkadir 1'er maçta forma şansı bulurken, Uğurcan ise hiç oynamadı.
ERDOĞAN'IN DÖRT GOLÜ VAR
Bordo-mavililerde ligin ilk yarısında takımın değişmez isimlerinden olan ancak ikinci yarıda 7 karşılaşmada sadece 78 dakika süre alan Yusuf Erdoğan, attığı 4 golle ligde takımının en skorer isimleri arasında bulunuyor. Trabzonspor'da N'Doye ve Uğur bu alanda 5'er golle ilk sırada yer alırken, Rodallega 4, Yusuf Yazıcı ile Castillo 3'er, Okay ile Onazi 2'şer ve Mas, Bero ile Olcay'ın 1'er gol kaydetti. Yusuf Erdoğan ikinci yarıda çok az forma giydi.
MEDJANİ KAYBOLDU
İlk yarıda 13 maçta 1163 dakika süre alan Zeki, ikinci yarıda 3 karşılaşmada 94 dakika görev yaptı. Devre arasında gelen ve 9 maçta 528 dakika görev yapan Medjani de son haftalarda formaya hasret. Esteban ile Abdülkadir 1'er maçta forma şansı bulurken, Uğurcan ise hiç oynamadı.
ERDOĞAN'IN DÖRT GOLÜ VAR
Bordo-mavililerde ligin ilk yarısında takımın değişmez isimlerinden olan ancak ikinci yarıda 7 karşılaşmada sadece 78 dakika süre alan Yusuf Erdoğan, attığı 4 golle ligde takımının en skorer isimleri arasında bulunuyor. Trabzonspor'da N'Doye ve Uğur bu alanda 5'er golle ilk sırada yer alırken, Rodallega 4, Yusuf Yazıcı ile Castillo 3'er, Okay ile Onazi 2'şer ve Mas, Bero ile Olcay'ın 1'er gol kaydetti. Yusuf Erdoğan ikinci yarıda çok az forma giydi.
- 04 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Accam sürprizi
Toplam 3
Yorum
mehmet Bu da kim ? Dandik 6 transfer yapacağına 2 tane adam gibi yap.1-Yaya Toure (bons.elinde) 2- Wolfried Bony. Takım uçar.2-3 de genç yedek
- Fenerbahçe Kulübü 110 yaşında
Toplam 2
Yorum
Fenerbahçeli İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE SONSUZA KADAR FENERBAHÇE İYİKİ DOĞDUN FENERBAHÇE'M ??????
- Ajax, Lyon'u perişan etti!
Toplam 4
Yorum
HAKAN ASLANTAS ajax dan 4 tane yiyen lyon besiktasi eliyor... türk ligin kalitesi iste...
9 isim formaya hasret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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