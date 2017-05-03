Yusuf’a destek
Son haftalarda teknik direktör Ersun Yanal tarafından kadroya alınmayan Yusuf Erdoğan'a takım arkadaşları destek veriyor. Başta kaptan Onur olmak üzere diğer oyuncuların da 24 yaşındaki yıldıza moral verdikleri öğrenildi. Ligin 16. haftasındaKİ F.Bahçe derbisinin 27. dakikasında kırmızı kart gören Yusuf, ardından ilk 11'de sahaya çıkmayı unuttu.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
www bence süperolmus yillarca beklenen olay bu iste nevar mac oynandi yendik olay bitti dostluk devam etmeli.ama gsli yöneticilerde dost olacak!
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
GS bırakında bari şu derbide kadınlarımız temiz kalsın düşmanmı yetiştiryolar sporcumu belli değil
- Sen kahin misin?
Toplam 2
Yorum
Fredii Adamlar 7-24 futboll konusuyorlar baska dertleri yok
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