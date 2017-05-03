 Yusuf’a destek – Fotomaç – 03 Mayıs 2017
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    03 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Yusuf’a destek

    Yusuf’a destek
    Son haftalarda teknik direktör Ersun Yanal tarafından kadroya alınmayan 'a takım arkadaşları destek veriyor. Başta kaptan Onur olmak üzere diğer oyuncuların da 24 yaşındaki yıldıza moral verdikleri öğrenildi. Ligin 16. haftasındaKİ F.Bahçe derbisinin 27. dakikasında kırmızı kart gören Yusuf, ardından ilk 11'de sahaya çıkmayı unuttu.
    1. 03 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:26
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