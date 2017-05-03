Trabzonspor'da Avrupa hesapları

Spor Toto Süper Ligin ikinci yarısında önemli bir çıkışa imza atan Trabzonspor, gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele etmenin planlarını yapıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor'u konuk edecek olan Trabzonspor, Avrupa kupalarına katılma hakkını elde etmenin planlarını yapıyor. Her yıl Avrupa'ya düzenli olarak katılan ancak bu sezon yer alamayan bordo-mavililer sezon sonunda kendisini Avrupa Kupalarına taşıyacak sonucu elde etmeyi hedefliyor.



Hedef 3 puan

Ligin ilk yarısında yaşadığı çalkantılı günleri geride bırakmasının ardından yeniden hedef belirleyen Trabzonspor, sezon sonunda Avrupa kupalarında olmayı arzuluyor. Hedef doğrultusunda en kritik sınavlarından birine bordo-mavili taraftarların kardeş takım olarak gördükleri Kayserispor ile 6 Mayıs Cumartesi günü sahasında çıkacak. Trabzonspor, rakibi karşısında sahadan 3 puanla ayrılması durumunda Avrupa kupalarına katılma umutlarını gelecek haftalara taşıyarak, rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.



Kupa etkili olacak

Bu sezon hangi takımların Avrupa kupalarına katılıp katılmayacağını Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynayacak takımlar belirleyecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final oynayacak Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa, Torku Konyaspor'un durumları gelecek sezon Türkiye'yi Avrupa'da hangi takımların temsil edeceği noktasında fikir ortaya koyacak. Şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş ile Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği düşünülürken, ligin 3. sırasında yer alan Fenerbahçe'nin final oynamasa bile ligde bu hedefine ulaşabilme ihtimali yüksek. Kasımpaşa ve Torku Konyaspor'un takımlarında birinin final oynayacak olması bu yöndeki bütün dengeleri bozabilir.

Şu anda ligde 48 puan ile 5. sırada yer alan Trabzonspor, 4. sıradaki Galatasaray'dan 4 puan geride bulunuyor. Geride kalan maçların tümünün kazanılması durumunda toplanacak 15 puan ile bordo-mavililer Avrupa kupalarına katılabileceğini düşünüyor.



Düzenli olarak katılıyordu

Trabzonspor, bu sezon hariç son 5 yıldır Avrupa kupalarına düzenli olarak katılıyordu. Bordo-mavililer söz konusu dönemler içinde Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etti. Önemli başarılara imza atan Karadeniz ekibi, ülke puanının yükselmesinde de önemli rol oynadı. Bordo-mavililer geçtiğimiz sezonu 40 puan ile 12. sırada tamamlaması nedeniyle Avrupa Kupalarına katılma hakkı elde edememişti.



Ersun Yanal ve futbolcular da çok istiyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ve futbolcular gelecek sezon Avrupa kupalarında olmayı çok istiyor. Ligin ilk yarısında kötü bir dönem yaşayan Karadeniz ekibi, ikinci yarının başlamasıyla birlikte oynadığı 12 maçta sadece bir yenilgi ve 2 beraberlik elde etti. 9 maçtan galibiyetle ayrılan bordo-mavililer ligin ikinci yarısında 30 puan toplayarak Avrupa'da oynamak için önemli bir mesafe aldı.