Şut çok gol yok
Bu sezon 11 maçta 61’i isabetli 184 şut atan ama fileleri sarsamayan bordo-mavililer, 67 kez de kaleci ile karşı karşıya kaldı. Topla oynama yüzdesi de yüksek: Yüzde 54.2.
Trabzonspor'da şut çok ama gol yok... Fırtına, G.Birliği maçında 24 şut atmasına rağmen gol bulamadı. Kaleci Hopf'a karşı şansı tutmayan bordo-mavililer, bu sezon 5 maçta 20 şut üstü atarken, 4'ünde gol bulamadı. Sadece Adanaspor ağlarına 90 dakikada attığı 22 şuttan 4 gol çıkarabilen Karadeniz ekibi, bunun dışında Akhisar (27), Antalya (27), Gençlerbirliği (24), Alanya (22) maçlarında toplam 100 şut attı ancak gol atamadı.
339 İSABETLİ PAS YAPTILAR
Ersun Yanal'ın ekibinin bu sezon gol atamadan kapattığı 11 maç incelendiğinde ise, bordo-mavililerin 184 şut atıp 61 isabet bulduğu görülüyor. 67 kez de kaleci ile karşı karşıya kalan oyuncular, bu maçlarda ortalama 339 isabetli pas yaparken, topa sahip olma yüzdesinde de yüzde 54.2'lik üstünlük sağladı.
339 İSABETLİ PAS YAPTILAR
Ersun Yanal'ın ekibinin bu sezon gol atamadan kapattığı 11 maç incelendiğinde ise, bordo-mavililerin 184 şut atıp 61 isabet bulduğu görülüyor. 67 kez de kaleci ile karşı karşıya kalan oyuncular, bu maçlarda ortalama 339 isabetli pas yaparken, topa sahip olma yüzdesinde de yüzde 54.2'lik üstünlük sağladı.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
www bence süperolmus yillarca beklenen olay bu iste nevar mac oynandi yendik olay bitti dostluk devam etmeli.ama gsli yöneticilerde dost olacak!
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
GS bırakında bari şu derbide kadınlarımız temiz kalsın düşmanmı yetiştiryolar sporcumu belli değil
- Sen kahin misin?
Toplam 2
Yorum
Fredii Adamlar 7-24 futboll konusuyorlar baska dertleri yok
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