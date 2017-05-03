 Pas çalıştılar – Fotomaç – 03 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Mayıs 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Pas çalıştılar

    Pas çalıştılar
    Bordo-mavili takım, Spor Toto Süper Lig'de 6 Mayıs Cumartesi günü sahasında Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Karadeniz ekibi, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına ve taraftara kapalı bir idman gerçekleştirdi. Antrenmanda oyuncuların koordinasyon ve dar alanda pas çalışması yaptığı kaydedildi.
    1. 03 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:24
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Pas çalıştılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.