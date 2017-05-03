Pas çalıştılar
Bordo-mavili takım, Spor Toto Süper Lig'de 6 Mayıs Cumartesi günü sahasında Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Karadeniz ekibi, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına ve taraftara kapalı bir idman gerçekleştirdi. Antrenmanda oyuncuların koordinasyon ve dar alanda pas çalışması yaptığı kaydedildi.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:24
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
www bence süperolmus yillarca beklenen olay bu iste nevar mac oynandi yendik olay bitti dostluk devam etmeli.ama gsli yöneticilerde dost olacak!
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
GS bırakında bari şu derbide kadınlarımız temiz kalsın düşmanmı yetiştiryolar sporcumu belli değil
- Sen kahin misin?
Toplam 2
Yorum
Fredii Adamlar 7-24 futboll konusuyorlar baska dertleri yok
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