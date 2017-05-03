Pas çalıştılar

Bordo-mavili takım, Spor Toto Süper Lig'de 6 Mayıs Cumartesi günü sahasında Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Karadeniz ekibi, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına ve taraftara kapalı bir idman gerçekleştirdi. Antrenmanda oyuncuların koordinasyon ve dar alanda pas çalışması yaptığı kaydedildi.