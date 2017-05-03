Okay bugün başlıyor
Dünkü antrenmana milli takımda bulunan genç oyuncu Abdülkadir Ömür ile sakatlığı süren Okay Yokuşlu katılmadı. Gençlerbirliği maçında kasığından sakatlanan ve oyundan alınan Okay'ın durumunun ciddi görülmediği bildirildi. 23 yaşındaki orta sahanın bugün yapılacak kontroller sonrası saha çalışmalarına başlayabileceği belirtildi.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:25
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
www bence süperolmus yillarca beklenen olay bu iste nevar mac oynandi yendik olay bitti dostluk devam etmeli.ama gsli yöneticilerde dost olacak!
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
GS bırakında bari şu derbide kadınlarımız temiz kalsın düşmanmı yetiştiryolar sporcumu belli değil
- Sen kahin misin?
Toplam 2
Yorum
Fredii Adamlar 7-24 futboll konusuyorlar baska dertleri yok
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