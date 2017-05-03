 Okay bugün başlıyor – Fotomaç – 03 Mayıs 2017
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    03 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Okay bugün başlıyor

    Okay bugün başlıyor
    Dünkü antrenmana milli takımda bulunan genç oyuncu Abdülkadir Ömür ile sakatlığı süren katılmadı. Gençlerbirliği maçında kasığından sakatlanan ve oyundan alınan Okay'ın durumunun ciddi görülmediği bildirildi. 23 yaşındaki orta sahanın bugün yapılacak kontroller sonrası saha çalışmalarına başlayabileceği belirtildi.
    1. 03 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:25
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