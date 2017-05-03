Natcho ısrarı
Yönetim, CSKA Moskova’nın İsrailli yıldızının transferi için tüm imkanlarını seferber edecek. Güncel piyasa değeri 7 milyon euro seviyelerinde olan oyuncu için sadece Trabzonspor değil, Valencia da Rus kulübünün kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Trabzonspor'un transferdeki öncelikli hedefleri arasında yer alan Sırp orta saha Zoran Tosic ile Çerkez asıllı İsrailli orta saha Bibras Natcho için girişimler devam ediyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Tosic ile yapılan görüşmelerde oyuncunun Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı ancak aradaki rakamsal farklılıkların henüz tam olarak giderilmediği belirtildi. Sezon sonuna kadar yapılacak görüşmelerde oyuncunun ikna edilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Orta sahada çok yönlü olarak oynamasının yanı sıra kanatlarda da görev yapabilen 30 yaşındaki Tosic için devre arasında yapılan girişimler ise sonuçsuz kalmıştı.
50. YILIN ÖNEMLİ PARÇASI
Bordo-mavili yönetimin sürpriz şekilde gündemine aldığı CSKA Moskova'nın orta sahası Natcho için İspanya'nın Valencia takımının da teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Natcho'nun güncel piyasa değerinin 7 milyon euro seviyelerinde olması nedeniyle Trabzonspor'un bütçe artırımına gidebileceği de belirtildi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın Natcho için, "Gelecek sezon için kurulacak kadronun çok önemli bir parçası olacaktır. Hem tecrübesi hem kalitesiyle bize çok şey katar" dediği öğrenildi.
Yunus Emre SEL
50. YILIN ÖNEMLİ PARÇASI
Bordo-mavili yönetimin sürpriz şekilde gündemine aldığı CSKA Moskova'nın orta sahası Natcho için İspanya'nın Valencia takımının da teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Natcho'nun güncel piyasa değerinin 7 milyon euro seviyelerinde olması nedeniyle Trabzonspor'un bütçe artırımına gidebileceği de belirtildi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın Natcho için, "Gelecek sezon için kurulacak kadronun çok önemli bir parçası olacaktır. Hem tecrübesi hem kalitesiyle bize çok şey katar" dediği öğrenildi.
Yunus Emre SEL
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:58
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
www bence süperolmus yillarca beklenen olay bu iste nevar mac oynandi yendik olay bitti dostluk devam etmeli.ama gsli yöneticilerde dost olacak!
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
GS bırakında bari şu derbide kadınlarımız temiz kalsın düşmanmı yetiştiryolar sporcumu belli değil
- Sen kahin misin?
Toplam 2
Yorum
Fredii Adamlar 7-24 futboll konusuyorlar baska dertleri yok
Natcho ısrarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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