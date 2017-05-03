Gökhan Saral'a saldırı anları
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasında oynanan maç sonrası, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nden sorumlu Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Saral'a yapılan saldırı teşebbüsü kameralara yansıdı.
Olay, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Medical Park Arena'da oynanan Trabzonspor - Gençlerbirliği karşılaşması sonrası yaşandı. Devre arasında Saral'a haber gönderen grup, diğer yöneticilerle birlikte protokol çıkışına doğru giden Gökhan Saral'ı kolladı. VIP salonundan asansöre doğru giderken Saral'ın önünü kesen H.B ve 10 kişilik grup, sözlü ve fiziki saldırı teşebbüsünde bulundu.
Olay sırasında orada bulunan diğer yöneticiler Gençağa Meriç, Coşkun Bülbül ve Özer Bayraktar'ın araya girmesiyle güvenlik güçleri Saral'a yapılan saldırıyı önledi. VIP'i salonunda yaşanan olay Trabzonspor - Gençlerbirliği müsabakasını izlemeye gelenlerinde şahit olmasına neden oldu. Gökhan Saral'a yapılan çirkin saldırı teşebbüsü ise stadyumun güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay sırasında orada bulunan diğer yöneticiler Gençağa Meriç, Coşkun Bülbül ve Özer Bayraktar'ın araya girmesiyle güvenlik güçleri Saral'a yapılan saldırıyı önledi. VIP'i salonunda yaşanan olay Trabzonspor - Gençlerbirliği müsabakasını izlemeye gelenlerinde şahit olmasına neden oldu. Gökhan Saral'a yapılan çirkin saldırı teşebbüsü ise stadyumun güvenlik kameralarına yansıdı.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:55
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Pamuk eller cebe!
Toplam 4
Yorum
gs03 arada 300 bin euro için bedavaya kaçırırlar. kimlere ne para ödüyoruz onları düşününce brumaya 2.5 ml bile az
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 45
Yorum
gs03 ortamı geren yöneticilere örnek olsun bu güzel tablonun devamı gelsin.
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 45
Yorum
çarşı derbi diye google da arattır belki öğrenirsin.
Gökhan Saral'a saldırı anları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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