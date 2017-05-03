Gençler kampa hazırlanıyor
Teknik direktör Ersun Yanal devre arasında transfer edilen futbolcuların genç oyuncularla ilgili olumlu yorumlarda bulunmasının önemli olduğunu söyledi. Pereira, Olcay, Rodallega ve Mas verdikleri röportajda takımda çok kaliteli genç oyuncular olduğunu vurgulamıştı. Bu yıl yıldızı parlayan Yusuf Yazıcı'nın yanı sıra Rahim, Yunus Emre ve Abdülkadir Ömür bir süredir A takımla antrenmanlara çıkıyor. Bu isimler yaz dönemi kampına da katılacaklar.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:22
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
www bence süperolmus yillarca beklenen olay bu iste nevar mac oynandi yendik olay bitti dostluk devam etmeli.ama gsli yöneticilerde dost olacak!
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
GS bırakında bari şu derbide kadınlarımız temiz kalsın düşmanmı yetiştiryolar sporcumu belli değil
- Sen kahin misin?
Toplam 2
Yorum
Fredii Adamlar 7-24 futboll konusuyorlar baska dertleri yok
Gençler kampa hazırlanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.