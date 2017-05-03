Gençler kampa hazırlanıyor

Teknik direktör Ersun Yanal devre arasında transfer edilen futbolcuların genç oyuncularla ilgili olumlu yorumlarda bulunmasının önemli olduğunu söyledi. Pereira, Olcay, Rodallega ve Mas verdikleri röportajda takımda çok kaliteli genç oyuncular olduğunu vurgulamıştı. Bu yıl yıldızı parlayan Yusuf Yazıcı'nın yanı sıra Rahim, Yunus Emre ve Abdülkadir Ömür bir süredir A takımla antrenmanlara çıkıyor. Bu isimler yaz dönemi kampına da katılacaklar.