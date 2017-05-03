 Gençler kampa hazırlanıyor – Fotomaç – 03 Mayıs 2017
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    03 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Gençler kampa hazırlanıyor

    Gençler kampa hazırlanıyor
    Teknik direktör Ersun Yanal devre arasında transfer edilen futbolcuların genç oyuncularla ilgili olumlu yorumlarda bulunmasının önemli olduğunu söyledi. Pereira, Olcay, Rodallega ve Mas verdikleri röportajda takımda çok kaliteli genç oyuncular olduğunu vurgulamıştı. Bu yıl yıldızı parlayan Yusuf Yazıcı'nın yanı sıra Rahim, Yunus Emre ve Abdülkadir Ömür bir süredir A takımla antrenmanlara çıkıyor. Bu isimler yaz dönemi kampına da katılacaklar.
    1. 03 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:22
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