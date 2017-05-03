Dışarıda coşuyor
48 puanı bulunan Fırtına deplasmanlarda 26, iç sahada ise 22 puan topladı.
Süper Lig'de Gençlerbirliği ile sahasında 0-0 berabere kalarak 2 puan kaybeden Trabzonspor, dış sahada daha fazla puan topladı. Ligde 29. hafta sonunda 48 puanla 5. sırada bulunan bordomavililer, bu sezon deplasmanda oynadığı 15 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyetle 26 puan toplarken, en fazla puan elde eden üçüncü takım oldu. Dış sahada Beşiktaş 28, F.Bahçe ise 27 puan toplayarak bu kategoride ilk iki sırada yer aldı. Karadeniz ekibi, evinde ise 14 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet ile 22 puan toplarken iç saha puan cetvelinde 11. sırada kendine yer buldu. Fırtına, ligin ikinci bölümünde deplasmanlarda hiç yenilgi yaşamadı. Karadeniz ekibi, dış sahada 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alarak 19 puan kazandı. İç sahada ise Medical Park Arena'da 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan bordo-mavililer 11 puan toplarken, kaybettiği 7 puanla Avrupa yolunda yara aldı.
SON BEŞ YILIN EN İYİSİ
Fırtına, 29'uncu haftalar baz alındığında 2011-12'nin ardından en iyi performansını sergiledi. 2011-12'nin 29'uncu haftasını 49 puanla tamamlayan bordomavililer, bu sezon ise 48 puanda.
13 MAÇTA 30 PUAN
Trabzonspor ligin ilk yarısında oynadığı 16 maçta 18 puan toplarken, ikinci yarıda ise oynadığı 13 maçta 30 puan toplayarak önemli bir çıkışa imza attı. Ligin ikinci yarısında ise önemli transferler yapan bordo-mavililer tecrübeli ve genç isimlerle birlikte iyi bir takım kurgusu oluşturdu.
KALE BU SEZON ÇOK SAĞLAM
Bu sezon ligde 29 maçta kalesinde 27 gol gören bordo-mavililer, söz konusu haftalar göz önüne alındığında 21 gol yediği 2010-11 sezonunun ardından son 6 yılda bu alanda da en başarılı dönemini elde etti. Bu sezon ligin ikinci yarısında kalesinde sadece 7 gol gören Trabzonspor'un kalecisi Onur Kıvrak da en forma dönemlerini yaşıyor.
İKİ DEPLASMAN KALDI
Bordo-mavili takım; ligde son 5 maçında sırasıyla Kayserispor, Adanaspor (D), Başakşehir, F.Bahçe (D) ve sezonun son maçında Bursa ile karşı karşıya gelecek. Fırtına'nın 2 deplasmanı kaldı.
SON BEŞ YILIN EN İYİSİ
Fırtına, 29'uncu haftalar baz alındığında 2011-12'nin ardından en iyi performansını sergiledi. 2011-12'nin 29'uncu haftasını 49 puanla tamamlayan bordomavililer, bu sezon ise 48 puanda.
13 MAÇTA 30 PUAN
Trabzonspor ligin ilk yarısında oynadığı 16 maçta 18 puan toplarken, ikinci yarıda ise oynadığı 13 maçta 30 puan toplayarak önemli bir çıkışa imza attı. Ligin ikinci yarısında ise önemli transferler yapan bordo-mavililer tecrübeli ve genç isimlerle birlikte iyi bir takım kurgusu oluşturdu.
KALE BU SEZON ÇOK SAĞLAM
Bu sezon ligde 29 maçta kalesinde 27 gol gören bordo-mavililer, söz konusu haftalar göz önüne alındığında 21 gol yediği 2010-11 sezonunun ardından son 6 yılda bu alanda da en başarılı dönemini elde etti. Bu sezon ligin ikinci yarısında kalesinde sadece 7 gol gören Trabzonspor'un kalecisi Onur Kıvrak da en forma dönemlerini yaşıyor.
İKİ DEPLASMAN KALDI
Bordo-mavili takım; ligde son 5 maçında sırasıyla Kayserispor, Adanaspor (D), Başakşehir, F.Bahçe (D) ve sezonun son maçında Bursa ile karşı karşıya gelecek. Fırtına'nın 2 deplasmanı kaldı.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
www bence süperolmus yillarca beklenen olay bu iste nevar mac oynandi yendik olay bitti dostluk devam etmeli.ama gsli yöneticilerde dost olacak!
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
GS bırakında bari şu derbide kadınlarımız temiz kalsın düşmanmı yetiştiryolar sporcumu belli değil
- Sen kahin misin?
Toplam 2
Yorum
Fredii Adamlar 7-24 futboll konusuyorlar baska dertleri yok
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