Avrupa hedefine ulaşırız
Avrupa kupalarına katılmak isteyen Trabzonspor, kalan 5 haftada bu hedefine ulaşmak istiyor. Asbaşkan Ahmet Çubukçu, son 5 maçın hedeflerine ulaşma noktasında önemli olduğuna dikkat çekerek, "Bu periyottan en iyi sonuçlarla ayrılarak ligi arzu ettiğimiz noktada tamamlamayı hedefliyoruz" ifadesini kullandı.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
www bence süperolmus yillarca beklenen olay bu iste nevar mac oynandi yendik olay bitti dostluk devam etmeli.ama gsli yöneticilerde dost olacak!
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
GS bırakında bari şu derbide kadınlarımız temiz kalsın düşmanmı yetiştiryolar sporcumu belli değil
- Sen kahin misin?
Toplam 2
Yorum
Fredii Adamlar 7-24 futboll konusuyorlar baska dertleri yok
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