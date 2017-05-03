 Avrupa hedefine ulaşırız – Fotomaç – 03 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Mayıs 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Avrupa hedefine ulaşırız

    Avrupa hedefine ulaşırız
    Avrupa kupalarına katılmak isteyen , kalan 5 haftada bu hedefine ulaşmak istiyor. Asbaşkan Ahmet Çubukçu, son 5 maçın hedeflerine ulaşma noktasında önemli olduğuna dikkat çekerek, "Bu periyottan en iyi sonuçlarla ayrılarak ligi arzu ettiğimiz noktada tamamlamayı hedefliyoruz" ifadesini kullandı.
    1. 03 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:22
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Avrupa hedefine ulaşırız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.