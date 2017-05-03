Accam sürprizi
Trabzonspor’un Amerika Birleşik Devletleri’nin Chicago Fire takımında forma giyen Ganalı sol kanat oyuncusu David Accam’ı izlemeye aldığı bildirildi.
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına erken başlayan Trabzonspor, Chicago Fire takımında forma giyen David Accam'ı gündemine aldı. Alternatifli bir kadro kurmayı planlayan bordo-mavililerde scout ekibinin 26 yaşındaki sol kanat oyuncusunu yakın takibe aldığı ve teknik direktör Ersun Yanal'a detaylı bir rapor sunulacağı ifade edildi. Ganalı futbolcunun transferiyle ilgili son kararı ise tecrübeli hocanın vereceği kaydedildi.
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Yönetimin, oyuncunun sözleşmesinin 31 Aralık 2017'de bitecek olması ve kulübüyle sözleşme yenilememesi nedeniyle bu transferi düşük maliyetle bitirmeyi planladığı, Yanal'ın onay vermesi durumunda oyuncu için resmi teklifin yapılacağı bildirildi. ABD Majör Lig'de bu sezon 8 maçta 561 dakika süre alan David Accam, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 1.74 boyundaki Accam, takımı ile çıktığı toplam 62 maçta 26 gol attı, 10 da asist yaptı.
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Yönetimin, oyuncunun sözleşmesinin 31 Aralık 2017'de bitecek olması ve kulübüyle sözleşme yenilememesi nedeniyle bu transferi düşük maliyetle bitirmeyi planladığı, Yanal'ın onay vermesi durumunda oyuncu için resmi teklifin yapılacağı bildirildi. ABD Majör Lig'de bu sezon 8 maçta 561 dakika süre alan David Accam, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 1.74 boyundaki Accam, takımı ile çıktığı toplam 62 maçta 26 gol attı, 10 da asist yaptı.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
www bence süperolmus yillarca beklenen olay bu iste nevar mac oynandi yendik olay bitti dostluk devam etmeli.ama gsli yöneticilerde dost olacak!
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
GS bırakında bari şu derbide kadınlarımız temiz kalsın düşmanmı yetiştiryolar sporcumu belli değil
- Sen kahin misin?
Toplam 2
Yorum
Fredii Adamlar 7-24 futboll konusuyorlar baska dertleri yok
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