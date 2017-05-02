Yokuşlu’dan güzel haber

Fırtına'nın Gençlerbirliği ile oynadığı maçın 42. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Okay Yokuşlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yapılan tetkikler sonucunda 23 yaşındaki orta saha futbolcusunun ciddi bir sakatlığının bulunmadığı ve Kayserispor maçında formasını giyebileceği belirtildi.