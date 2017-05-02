Yokuşlu’dan güzel haber
Fırtına'nın Gençlerbirliği ile oynadığı maçın 42. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Okay Yokuşlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yapılan tetkikler sonucunda 23 yaşındaki orta saha futbolcusunun ciddi bir sakatlığının bulunmadığı ve Kayserispor maçında formasını giyebileceği belirtildi.
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 23:10
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Takımlarımız tarihteki yerini aldı"
Toplam 6
Yorum
ömer te. Hala neden bahsediyo bu adam.TARAFTAR seni istemiyo.stad bu yüzden boşş.
- Potada derbi heyecanı
Toplam 2
Yorum
GÖR DÜK.. Daha önce kimin ezdiğini!!! Artık Derbi-Merbi yok, o kadar!!..(11-1)
- Fenerbahçe'ye derbi öncesi kötü haber!
Toplam 8
Yorum
ömer te. Geçmiş olsun kardeşim ..ancak biraz dinlense iii olurdu..bayağda çuvallıyoduu.
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