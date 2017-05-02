Trabzonspor'da Kayserispor hazırlıkları
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 6 Mayıs Cumartesi günü sahasında Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Antrenmana milli takımda bulunan genç oyuncu Abdülkadir Ömür ile sakatlığı süren Okay Yokuşlu katılmadı. Gençlerbirliği maçında kasığından sakatlanan ve oyundan alınan Okay'ın durumunun ciddi görülmediği bildirildi.
Bordo-mavili futbolcunun, yarın durumunun tekrar değerlendirildikten sonra saha çalışmalarına başlayabileceği belirtildi.
Antrenmanda oyuncuların koordinasyon ve dar alanda pas çalışması yaptığı kaydedildi.
Trabzonspor, yarın yapacağı idmanla Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 14:52
- Yeni hoca yerli
Toplam 41
Yorum
Düşün biraz aykut ile alınacak üç kötü sonuçta taraftar öyle bir küser ki mourinho ile ronaldoyu getirseler anca... böyle bir risk alınacak durum değil
- ''İnşallah böyle devam ederiz''
Toplam 2
Yorum
sedat 4 3 3 degil 4 2 3 1 oynadi
- UEFA'dan tarihinde bir ilk
Toplam 2
Yorum
CANARİES İNSAN HAKLARIYMIŞ KAPİTALİST İTLER...
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