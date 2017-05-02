Trabzonspor evinde 7 puan kaybetti
Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği ile sahasında 0-0 berabere kalarak Avrupa kupalarına katılma yolunda 2 puan kaybeden Trabzonspor, dış sahada daha fazla puan topladı.
Dış sahada Beşiktaş 28, Fenerbahçe ise 27 puan toplayarak bu kategoride ilk iki sırada yer aldı.
Karadeniz ekibi, kendi evinde ise 14 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet ile 22 puan toplarken iç saha puan cetvelinde 11. sırada kendine yer buldu.
Trabzonspor, ligin ikinci bölümünde deplasmanlarda hiç yenilgi yaşamadı. Karadeniz ekibi, dış sahada 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alarak 19 puan kazandı.
İç sahada ise Medical Park Arena'da 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan bordo-mavililer 11 puan toplarken, kaybettiği 7 puanla Avrupa yolunda yara aldı.
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 11:06
- Aboubakar’ın yerine Locadia
Toplam 9
Yorum
1903 Hollanda bizim ligin altında bir lig. düşünmeden yorum yazmayın. Adam daha 23 yaşında.18 yaşında patlama yapacak değil herhalde
- Çalık siftah yaptı
Toplam 1
Yorum
BAŞARILI DEVAM EDER İNŞALLAH. AHMET ÇALIK I ÇOOK TEBRİK EDİYORUZ. GOLÜNÜ DE ATARAK GERÇEK GS LI OLDU. GS DA YERİNİ BULDU VE KADRODAKİ YERİNİ DE ALDI. BUNDAN SONRA BÖYLE
- Aboubakar’ın yerine Locadia
Toplam 9
Yorum
eraycan bjknin artık 3 kulavarı düşünüp önce sağlam defans tolganın yerine bir kaleci iyi 2 forvet sol sağ kanat mutlaka almalı bol alternatif şart
Trabzonspor evinde 7 puan kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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