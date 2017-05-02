Taşçı defteri kapandı
Bordo-mavili yönetimin, CSKA Moskova ile sözleşmesi bu sezon bitecek olan 29 yaşındaki stoper Serdar Taşçı ile görüşeceği öne sürülüyordu. Ancak Rusya'ya giden Başkan Usta'nın Serdar ile herhangi bir görüşme yapmadığı ortaya çıktı. Serdar'ın devre arasındaki gerçekleşmeyen transferinden sonra bir daha gündeme gelmediği ve yönetimin şu an bu oyuncuyla ilgili herhangi bir girişimde bulunmadığı da öğrenildi.
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 01:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Takımlarımız tarihteki yerini aldı"
Toplam 6
Yorum
ömer te. Hala neden bahsediyo bu adam.TARAFTAR seni istemiyo.stad bu yüzden boşş.
- Potada derbi heyecanı
Toplam 2
Yorum
GÖR DÜK.. Daha önce kimin ezdiğini!!! Artık Derbi-Merbi yok, o kadar!!..(11-1)
- Fenerbahçe'ye derbi öncesi kötü haber!
Toplam 8
Yorum
ömer te. Geçmiş olsun kardeşim ..ancak biraz dinlense iii olurdu..bayağda çuvallıyoduu.
Taşçı defteri kapandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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