 Taşçı defteri kapandı – Fotomaç – 02 Mayıs 2017
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    02 Mayıs 2017, Salı
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    Taşçı defteri kapandı

    Taşçı defteri kapandı
    Bordo-mavili yönetimin, CSKA Moskova ile sözleşmesi bu sezon bitecek olan 29 yaşındaki stoper ile görüşeceği öne sürülüyordu. Ancak Rusya'ya giden Başkan Usta'nın Serdar ile herhangi bir görüşme yapmadığı ortaya çıktı. Serdar'ın devre arasındaki gerçekleşmeyen transferinden sonra bir daha gündeme gelmediği ve yönetimin şu an bu oyuncuyla ilgili herhangi bir girişimde bulunmadığı da öğrenildi.
    1. 02 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:44
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