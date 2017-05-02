Natcho bombası
Rusya’ya Zoran Tosic ile görüşmeye giden Başkan Muharrem Usta, Asbaşkan Ahmet Çubukçu ve Ersun Yanal’ın asıl hedefine FOTOMAÇ ulaştı. Bordo-mavililer, Çerkez asıllı İsrailli müslüman oyuncu Bibras Natcho için görüşmelere resmen başladı.
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Gençlerbirliği maçının ardından yanına Asbaşkan Ahmet Çubukçu ile teknik direktör Ersun Yanal'ı da alarak Rusya'ya çıkartma yaptı. Moskova'ya giden üçlünün Zoran Tosic ile Serdar Taşçı ile görüşmesi bekleniyordu. CSKA Moskova'nın Spartak Moskova ile yaptığı ve 2-1'lik skorla kaybettiği maçı canlı izleyen üçlü, Tosic'in performansını çok beğendi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek oyuncuyu kadrosuna katmayı çok isteyen yönetimin bu transferde önemli aşama kaydettiği belirtildi. 45 dakika sahada kalan 30 yaşındaki oyuncu için Ersun Yanal'ın, "Tecrübesiyle bize çok şey katacaktır. Kesinlikle almalıyız" dediği ve Usta'nın da bu transfer için hocasına söz verdiği öğrenildi. Bordo-mavililerin CSKA Moskova'dan izlediği ve istediği ikinci isme ise FOTOMAÇ gazetesi ulaştı. Moskova'ya giden üçlünün, Rus ekibinin İsrailli tecrübeli orta saha oyuncu Bibras Natcho'yu izlediği öğrenildi.
CSKA BİLDİRECEK
Üç sezon önce de transferi gündeme gelen ancak alınamayan Natcho için teknik direktör Ersun Yanal'ın birçok kez olumlu rapor sunduğu ve 90 dakikalık performansının ise fazlasıyla beğenildiği belirtildi. Kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Natcho için Trabzonspor'un tüm şartları zorlaması bekleniyor. 29 yaşındaki İsrailli'nin çok yönlü bir orta saha olması Yanal'ı cezbetti. Ayrıca oyuncunun müslüman oluşunun bu transferde kolaylık sağlaması bekleniyor. Gelecek sezon bir yapılanmaya girmesi beklenen CSKA'nın da resmen başlayan girişimler sonrası Natcho'nun bonservis bedelini birkaç gün içerisinde Trabzonspor yönetimine ileteceği öğrenildi.
12 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ
Bibras Natcho, 2010'da 1 milyon euro'ya satıldığı Rubin Kazan'dan 2013'te PAOK'a tam 12 milyon euro'ya satıldı. CSKA'nın da Yunan ekibinden 9 milyon euro'ya aldığı 1.76 boyundaki futbolcunun değeri şu anda 7 milyon eauro civarında.
Kariyeri boyunca 311 lig maçına çıkan Bibras Natcho, rakip fileleri 58 kez sarsarken, 65 de asist yaptı. 29 yaşındaki orta saha, İsrail Milli Takımı formasını 43 kez giyip 1 gol attı. Natcho'nun Şampiyonlar Ligi'nde de 20 maçta 2 golü var.
CSKA BİLDİRECEK
Üç sezon önce de transferi gündeme gelen ancak alınamayan Natcho için teknik direktör Ersun Yanal'ın birçok kez olumlu rapor sunduğu ve 90 dakikalık performansının ise fazlasıyla beğenildiği belirtildi. Kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Natcho için Trabzonspor'un tüm şartları zorlaması bekleniyor. 29 yaşındaki İsrailli'nin çok yönlü bir orta saha olması Yanal'ı cezbetti. Ayrıca oyuncunun müslüman oluşunun bu transferde kolaylık sağlaması bekleniyor. Gelecek sezon bir yapılanmaya girmesi beklenen CSKA'nın da resmen başlayan girişimler sonrası Natcho'nun bonservis bedelini birkaç gün içerisinde Trabzonspor yönetimine ileteceği öğrenildi.
12 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ
Bibras Natcho, 2010'da 1 milyon euro'ya satıldığı Rubin Kazan'dan 2013'te PAOK'a tam 12 milyon euro'ya satıldı. CSKA'nın da Yunan ekibinden 9 milyon euro'ya aldığı 1.76 boyundaki futbolcunun değeri şu anda 7 milyon eauro civarında.
Kariyeri boyunca 311 lig maçına çıkan Bibras Natcho, rakip fileleri 58 kez sarsarken, 65 de asist yaptı. 29 yaşındaki orta saha, İsrail Milli Takımı formasını 43 kez giyip 1 gol attı. Natcho'nun Şampiyonlar Ligi'nde de 20 maçta 2 golü var.
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 01:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Takımlarımız tarihteki yerini aldı"
Toplam 6
Yorum
ömer te. Hala neden bahsediyo bu adam.TARAFTAR seni istemiyo.stad bu yüzden boşş.
- Potada derbi heyecanı
Toplam 2
Yorum
GÖR DÜK.. Daha önce kimin ezdiğini!!! Artık Derbi-Merbi yok, o kadar!!..(11-1)
- Fenerbahçe'ye derbi öncesi kötü haber!
Toplam 8
Yorum
ömer te. Geçmiş olsun kardeşim ..ancak biraz dinlense iii olurdu..bayağda çuvallıyoduu.
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