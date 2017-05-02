 Kayseri maçı biletleri satışta – Fotomaç – 02 Mayıs 2017
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    02 Mayıs 2017, Salı
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    Kayseri maçı biletleri satışta

    Kayseri maçı biletleri satışta
    Fırtına'nın Süper Lig'in 30'uncu haftasında sahasında Kayseri ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu. Bordo-mavili kulüp, 6 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak maçın bilet fiyatlarını şu şekilde açıkladı: Kale Arkaları 20 TL, Doğu-Batı Üst 40 TL, Batı Alt 100 TL, VIP Silver 150 TL, VIP Gold 200 TL ve VIP Platinum 250 TL.
    1. 02 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:04
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