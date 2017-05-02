Kayseri maçı biletleri satışta

Fırtına'nın Süper Lig'in 30'uncu haftasında sahasında Kayseri ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu. Bordo-mavili kulüp, 6 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak maçın bilet fiyatlarını şu şekilde açıkladı: Kale Arkaları 20 TL, Doğu-Batı Üst 40 TL, Batı Alt 100 TL, VIP Silver 150 TL, VIP Gold 200 TL ve VIP Platinum 250 TL.