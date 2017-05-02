Kayseri maçı biletleri satışta
Fırtına'nın Süper Lig'in 30'uncu haftasında sahasında Kayseri ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu. Bordo-mavili kulüp, 6 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak maçın bilet fiyatlarını şu şekilde açıkladı: Kale Arkaları 20 TL, Doğu-Batı Üst 40 TL, Batı Alt 100 TL, VIP Silver 150 TL, VIP Gold 200 TL ve VIP Platinum 250 TL.
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 23:04
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Takımlarımız tarihteki yerini aldı"
Toplam 6
Yorum
ömer te. Hala neden bahsediyo bu adam.TARAFTAR seni istemiyo.stad bu yüzden boşş.
- Potada derbi heyecanı
Toplam 2
Yorum
GÖR DÜK.. Daha önce kimin ezdiğini!!! Artık Derbi-Merbi yok, o kadar!!..(11-1)
- Fenerbahçe'ye derbi öncesi kötü haber!
Toplam 8
Yorum
ömer te. Geçmiş olsun kardeşim ..ancak biraz dinlense iii olurdu..bayağda çuvallıyoduu.
Kayseri maçı biletleri satışta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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