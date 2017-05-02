Hedef 5 maçta 15 puan
Yönetim kurulu üyesi Gökhan Saral, “5 maçta 15 puan. Hedefimiz budur. El ele Avrupa’ya gideriz. Taraftarımız bize sonuna kadar destek versin. Bunu istiyoruz” dedi.
Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalan Trabzonspor, ligin kalan 5 maçlık bölümünde 15 puan hedefliyor. Avrupa kupalarına katılmayı amaçlayan bordo-mavililerde, yönetim kurulu üyesi Gökhan Saral, ligin son 5 maçında 15 puan hedeflediklerini vurguladı. Saral, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "Son 5 maçta 15 puan. Hedefimiz budur. Bu armaya olan sevgimiz, 'eğer gerçekse' tüm kırgınlıkları örtmelidir. El ele Avrupa'ya gideriz." Bu arada Saral, taraftara yaptığı çağrıda da, "Her zaman yanımızda olmanızı istiyoruz. İyi yolda ilerliyoruz ve sizleri yanımızda görmek mücadele gücümüzü doruk noktasına çıkarıyor. Tribünlerin her zaman dolu olması başarıyı getirecektir" diye konuştu.
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 23:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Takımlarımız tarihteki yerini aldı"
Toplam 6
Yorum
ömer te. Hala neden bahsediyo bu adam.TARAFTAR seni istemiyo.stad bu yüzden boşş.
- Potada derbi heyecanı
Toplam 2
Yorum
GÖR DÜK.. Daha önce kimin ezdiğini!!! Artık Derbi-Merbi yok, o kadar!!..(11-1)
- Fenerbahçe'ye derbi öncesi kötü haber!
Toplam 8
Yorum
ömer te. Geçmiş olsun kardeşim ..ancak biraz dinlense iii olurdu..bayağda çuvallıyoduu.
Hedef 5 maçta 15 puan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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