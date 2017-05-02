 Hedef 5 maçta 15 puan – Fotomaç – 02 Mayıs 2017
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    02 Mayıs 2017, Salı
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    Hedef 5 maçta 15 puan

    Hedef 5 maçta 15 puan

    Yönetim kurulu üyesi , “5 maçta 15 puan. Hedefimiz budur. El ele Avrupa’ya gideriz. Taraftarımız bize sonuna kadar destek versin. Bunu istiyoruz” dedi.

    Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalan Trabzonspor, ligin kalan 5 maçlık bölümünde 15 puan hedefliyor. Avrupa kupalarına katılmayı amaçlayan bordo-mavililerde, yönetim kurulu üyesi , ligin son 5 maçında 15 puan hedeflediklerini vurguladı. Saral, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "Son 5 maçta 15 puan. Hedefimiz budur. Bu armaya olan sevgimiz, 'eğer gerçekse' tüm kırgınlıkları örtmelidir. El ele Avrupa'ya gideriz." Bu arada Saral, taraftara yaptığı çağrıda da, "Her zaman yanımızda olmanızı istiyoruz. İyi yolda ilerliyoruz ve sizleri yanımızda görmek mücadele gücümüzü doruk noktasına çıkarıyor. Tribünlerin her zaman dolu olması başarıyı getirecektir" diye konuştu.
    1. 02 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:02
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