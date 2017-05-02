Evinde yemiyor

Bordo-mavili takım, Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalarak evindeki gol yememe istatistiğini geliştirdi.

Fırtına, kalesinde gördüğü 7 golle ligin ikinci yarısında en az gol yiyen takım. Karadeniz ekibi ayrıca Şenol Güneş Stadı'nda oynadığı 6 Süper Lig maçının 5'inde kalesini kapamayı başardı. Sadece Beşiktaş derbisinde gol yedi.



2017'DE BİR KEZ KAYBETTİ

2017 yılında oynadığı 13 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Trabzonspor, ligin ikinci devresinde 30 puan topladı. Genel tabloda ise 14 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 6 beraberliği bulunan Ersun Yanal'ın takımı, Kayserispor'u yenerek Avrupa iddiasını sürdürmek istiyor. Tüm planlar galibiyet üzerine.