Evinde yemiyor
Bordo-mavili takım, Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalarak evindeki gol yememe istatistiğini geliştirdi.
Fırtına, kalesinde gördüğü 7 golle ligin ikinci yarısında en az gol yiyen takım. Karadeniz ekibi ayrıca Şenol Güneş Stadı'nda oynadığı 6 Süper Lig maçının 5'inde kalesini kapamayı başardı. Sadece Beşiktaş derbisinde gol yedi.
2017'DE BİR KEZ KAYBETTİ
2017 yılında oynadığı 13 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Trabzonspor, ligin ikinci devresinde 30 puan topladı. Genel tabloda ise 14 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 6 beraberliği bulunan Ersun Yanal'ın takımı, Kayserispor'u yenerek Avrupa iddiasını sürdürmek istiyor. Tüm planlar galibiyet üzerine.
2017'DE BİR KEZ KAYBETTİ
2017 yılında oynadığı 13 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Trabzonspor, ligin ikinci devresinde 30 puan topladı. Genel tabloda ise 14 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 6 beraberliği bulunan Ersun Yanal'ın takımı, Kayserispor'u yenerek Avrupa iddiasını sürdürmek istiyor. Tüm planlar galibiyet üzerine.
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 23:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Takımlarımız tarihteki yerini aldı"
Toplam 6
Yorum
ömer te. Hala neden bahsediyo bu adam.TARAFTAR seni istemiyo.stad bu yüzden boşş.
- Potada derbi heyecanı
Toplam 2
Yorum
GÖR DÜK.. Daha önce kimin ezdiğini!!! Artık Derbi-Merbi yok, o kadar!!..(11-1)
- Fenerbahçe'ye derbi öncesi kötü haber!
Toplam 8
Yorum
ömer te. Geçmiş olsun kardeşim ..ancak biraz dinlense iii olurdu..bayağda çuvallıyoduu.
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