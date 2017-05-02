 Evinde yemiyor – Fotomaç – 02 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Mayıs 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Evinde yemiyor

    Evinde yemiyor

    Bordo-mavili takım, Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalarak evindeki gol yememe istatistiğini geliştirdi.

    Fırtına, kalesinde gördüğü 7 golle ligin ikinci yarısında en az gol yiyen takım. Karadeniz ekibi ayrıca Şenol Güneş Stadı'nda oynadığı 6 Süper Lig maçının 5'inde kalesini kapamayı başardı. Sadece Beşiktaş derbisinde gol yedi.

    2017'DE BİR KEZ KAYBETTİ
    2017 yılında oynadığı 13 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Trabzonspor, ligin ikinci devresinde 30 puan topladı. Genel tabloda ise 14 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 6 beraberliği bulunan Ersun Yanal'ın takımı, Kayserispor'u yenerek Avrupa iddiasını sürdürmek istiyor. Tüm planlar galibiyet üzerine.
    1. 02 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:11
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Evinde yemiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.