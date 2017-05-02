Avrupa’ya gideriz
Bordo-mavili kulübün sol beki Mas ile sağ beki Pereira’dan taraftarı heyecanlandıracak sözler: Bu sezon Avrupa kupalarına katılacağız. Seneye ise hedef tek, o da şampiyonluk.
Devre arasında transfer edilen sol bek Arjantinli Mas ile sağ bek Portekizli Pereira, lig sonunda Avrupa kupalarına katılacaklarını söyledi. Kulübün internet sitesine konuşan ikiliden Mas'ın sözlerinin satır başları:
-Bu sezon ligi bitirebildiğimiz en üst noktada tamamlamak istiyoruz. Gelecek sezon ise tek bir hedef var. O da şampiyonluk.
-Seneye şampiyon olursak Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğiz. Bu benim kariyerim için çok önemli. Hedefim takımıma en yüksek katkıyı vermek.
-Eşim ve ben Trabzon'u çok sevdik. Bu şehir doğduğum yer olan San Juan'a benziyor. Evimde gibiyim. Buradaki futbol kültürünü de Arjantin'e çok benzetiyorum. Sonuç olarak böyle büyük bir kulüpte oynamak ve böyle büyük bir taraftara sahip olmak mutluluk verici.
-Messi sessiz, sakin ve çok düzgün biri. Arkadaşlığımız da gayet iyi. Onunla oynamak benim için gurur verici.
TRABZON ÇOK BÜYÜK KULÜP
Bordo-mavililerin çok büyük bir kulüp olduğunu belirten Pereira, şunları söyledi: "Açıkçası ilk geldiğim zaman Trabzon'un ne kadar büyük bir kulüp olduğunu bilmiyordum. Taraftarımız da inanılmaz. Türkçe bilmesem bile yanıma gelip benimle konuşmaya çalışıyorlar. Deplasmanda bile bazen ev sahibinden fazla seyircimiz oluyor. Bu sezon Avrupa kupalarına katılmak ve başarılı sonuçlar almak istiyoruz. Bu bizim de değerimizi yükseltecektir. Seneye de şampiyon olmak istiyoruz. Takımda dostluk süper."
SAYGILI GENÇLER
Takımda kaliteli genç oyuncular olduğunun altını çizen Pereira, bu konuda da şunları söyledi: "Abdülkadir, Yusuf, Rahim ve Yunus çok yetenekli. Ben 'Gençler susacak, biz konuşacağız' düşüncesine karşıyım. Ama gençler saygılı bir şekilde konuşmalı. Türkiye'de durumun böyle olduğunu gördüm."
EN İYİSİ RONALDO
Pereira, Portekiz Milli Takımı'nda birlikte oynadığı Cristiano Ronaldo'nun Messi'den daha iyi olduğunu söyledi. 31 yaşındaki sağ bek, "En son Ballon d'Or ödülünü Ronaldo aldı. Demek ki dünyanın en iyisi o. 10 milyonluk bir ülkeden dünyanın en iyi oyuncusunun çıkması gurur verici" dedi.
-Bu sezon ligi bitirebildiğimiz en üst noktada tamamlamak istiyoruz. Gelecek sezon ise tek bir hedef var. O da şampiyonluk.
-Seneye şampiyon olursak Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğiz. Bu benim kariyerim için çok önemli. Hedefim takımıma en yüksek katkıyı vermek.
-Eşim ve ben Trabzon'u çok sevdik. Bu şehir doğduğum yer olan San Juan'a benziyor. Evimde gibiyim. Buradaki futbol kültürünü de Arjantin'e çok benzetiyorum. Sonuç olarak böyle büyük bir kulüpte oynamak ve böyle büyük bir taraftara sahip olmak mutluluk verici.
-Messi sessiz, sakin ve çok düzgün biri. Arkadaşlığımız da gayet iyi. Onunla oynamak benim için gurur verici.
TRABZON ÇOK BÜYÜK KULÜP
Bordo-mavililerin çok büyük bir kulüp olduğunu belirten Pereira, şunları söyledi: "Açıkçası ilk geldiğim zaman Trabzon'un ne kadar büyük bir kulüp olduğunu bilmiyordum. Taraftarımız da inanılmaz. Türkçe bilmesem bile yanıma gelip benimle konuşmaya çalışıyorlar. Deplasmanda bile bazen ev sahibinden fazla seyircimiz oluyor. Bu sezon Avrupa kupalarına katılmak ve başarılı sonuçlar almak istiyoruz. Bu bizim de değerimizi yükseltecektir. Seneye de şampiyon olmak istiyoruz. Takımda dostluk süper."
SAYGILI GENÇLER
Takımda kaliteli genç oyuncular olduğunun altını çizen Pereira, bu konuda da şunları söyledi: "Abdülkadir, Yusuf, Rahim ve Yunus çok yetenekli. Ben 'Gençler susacak, biz konuşacağız' düşüncesine karşıyım. Ama gençler saygılı bir şekilde konuşmalı. Türkiye'de durumun böyle olduğunu gördüm."
EN İYİSİ RONALDO
Pereira, Portekiz Milli Takımı'nda birlikte oynadığı Cristiano Ronaldo'nun Messi'den daha iyi olduğunu söyledi. 31 yaşındaki sağ bek, "En son Ballon d'Or ödülünü Ronaldo aldı. Demek ki dünyanın en iyisi o. 10 milyonluk bir ülkeden dünyanın en iyi oyuncusunun çıkması gurur verici" dedi.
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 23:14
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Takımlarımız tarihteki yerini aldı"
Toplam 6
Yorum
ömer te. Hala neden bahsediyo bu adam.TARAFTAR seni istemiyo.stad bu yüzden boşş.
- Potada derbi heyecanı
Toplam 2
Yorum
GÖR DÜK.. Daha önce kimin ezdiğini!!! Artık Derbi-Merbi yok, o kadar!!..(11-1)
- Fenerbahçe'ye derbi öncesi kötü haber!
Toplam 8
Yorum
ömer te. Geçmiş olsun kardeşim ..ancak biraz dinlense iii olurdu..bayağda çuvallıyoduu.
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