1 Mayıs için kutlama mesajı
Karadeniz ekibi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Bordo- mavili kulübe ait sosyal medya hesabı twitter'dan yapılan paylaşımda, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlu Olsun" ifadelerine yer verildi. Karadeniz ekibinin bir grup taraftarı da Trabzon'daki kutlamalara katıldı.
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 23:06
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Takımlarımız tarihteki yerini aldı"
Toplam 6
Yorum
ömer te. Hala neden bahsediyo bu adam.TARAFTAR seni istemiyo.stad bu yüzden boşş.
- Potada derbi heyecanı
Toplam 2
Yorum
GÖR DÜK.. Daha önce kimin ezdiğini!!! Artık Derbi-Merbi yok, o kadar!!..(11-1)
- Fenerbahçe'ye derbi öncesi kötü haber!
Toplam 8
Yorum
ömer te. Geçmiş olsun kardeşim ..ancak biraz dinlense iii olurdu..bayağda çuvallıyoduu.
1 Mayıs için kutlama mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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