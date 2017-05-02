1 Mayıs için kutlama mesajı

Karadeniz ekibi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Bordo- mavili kulübe ait sosyal medya hesabı twitter'dan yapılan paylaşımda, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlu Olsun" ifadelerine yer verildi. Karadeniz ekibinin bir grup taraftarı da Trabzon'daki kutlamalara katıldı.