 1 Mayıs için kutlama mesajı – Fotomaç – 02 Mayıs 2017
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    02 Mayıs 2017, Salı
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    1 Mayıs için kutlama mesajı

    1 Mayıs için kutlama mesajı
    Karadeniz ekibi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Bordo- mavili kulübe ait sosyal medya hesabı twitter'dan yapılan paylaşımda, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlu Olsun" ifadelerine yer verildi. Karadeniz ekibinin bir grup taraftarı da Trabzon'daki kutlamalara katıldı.
    1. 02 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:06
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