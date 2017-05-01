Yusuf’a yakın takip
Trabzonspor'un genç yeteneği Yusuf Yazıcı oynadığı futbolla kısa sürede dev kulüplerin radarına girdi.
Oyun stili Mesut Özil'e benzetilen 20 yaşındaki oyuncu için Lyon'un G.Birliği maçına scout yolladığı öğrenildi. Fransız ekibinin sezon sonunda resmi teklif için Fırtına'nın kapısını çalabileceği belirtildi. Alman basınında da Bayer Leverkusen'in Yusuf Yazıcı'yı radarına aldığı yönünde haberler çıktı. Sportif Direktör Rudi Voeller'in scout ekibinden rapor beklediği yazıldı. Yusuf'u Arsenal de yakından takip ediyor.
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çakır isyanı
Toplam 4
Yorum
beşekeliler yav arkadaş bi kere de yenilince ağlamayın be :)) hakemle kazanırken hiç ses yok:)) artık herkes sizden nefret ediyor.
- Tosic Fenerbahçe derbisinde yok
Toplam 6
Yorum
Niyazi KUTUN Bende yokum benimde düğünüm var :)
- Oğuzhan: Her şey kendi elimizde
Toplam 5
Yorum
GFB Hakem amcana söyle haftaya bi ayar verir zaten yoksa nasıl şampuan olacaksınız değil mi.
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