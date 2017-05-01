 Yusuf’a yakın takip – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Mayıs 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Yusuf’a yakın takip

    Yusuf’a yakın takip

    'un genç yeteneği oynadığı futbolla kısa sürede dev kulüplerin radarına girdi.

    Oyun stili Mesut Özil'e benzetilen 20 yaşındaki oyuncu için Lyon'un G.Birliği maçına scout yolladığı öğrenildi. Fransız ekibinin sezon sonunda resmi teklif için Fırtına'nın kapısını çalabileceği belirtildi. Alman basınında da Bayer Leverkusen'in 'yı radarına aldığı yönünde haberler çıktı. Sportif Direktör Rudi Voeller'in scout ekibinden rapor beklediği yazıldı. Yusuf'u Arsenal de yakından takip ediyor.

    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:39
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yusuf’a yakın takip haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.