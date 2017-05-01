 Yeni statla gelir katlandı – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Mayıs 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Yeni statla gelir katlandı

    Yeni statla gelir katlandı
    , yeni stadı Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne taşındığından beri gelirlerinde de önemli bir artış yakaladı. Bordo-mavili ekibin G.Birliği maçına 23 bin taraftar geldi. Bu maçta 500 bin TL'yi kasasına koydu. Akyazı'da oynadığı karşılaşmalardaki toplam geliri ise 6 milyon 717 bin TL. Galatasaray ve Beşiktaş maçlarını kapalı gişe oynamıştı.
    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yeni statla gelir katlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.