Yeni statla gelir katlandı
Trabzonspor, yeni stadı Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne taşındığından beri gelirlerinde de önemli bir artış yakaladı. Bordo-mavili ekibin G.Birliği maçına 23 bin taraftar geldi. Bu maçta 500 bin TL'yi kasasına koydu. Akyazı'da oynadığı karşılaşmalardaki toplam geliri ise 6 milyon 717 bin TL. Galatasaray ve Beşiktaş maçlarını kapalı gişe oynamıştı.
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:29
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çakır isyanı
Toplam 4
Yorum
beşekeliler yav arkadaş bi kere de yenilince ağlamayın be :)) hakemle kazanırken hiç ses yok:)) artık herkes sizden nefret ediyor.
- Tosic Fenerbahçe derbisinde yok
Toplam 6
Yorum
Niyazi KUTUN Bende yokum benimde düğünüm var :)
- Oğuzhan: Her şey kendi elimizde
Toplam 5
Yorum
GFB Hakem amcana söyle haftaya bi ayar verir zaten yoksa nasıl şampuan olacaksınız değil mi.
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