Yanal’ın prensi Tunay Torun
Karadeniz Fırtınası yerli piyasasından Kasımpaşalı Tunay Torun'u da kadrosuna katmayı planlıyor. 27 yaşındaki oyuncunun kontratı da tıpkı Serdar Taşçı ve Zoran Tosic gibi sezon sonunda bitiyor. Ersun Yanal, Tunay'ı hem orta sahada hem de kanatlarda oynayabilmesi nedeniyle çok istiyor. Slovak medyası ise Trabzonspor'un 3 milyon euro'ya Vladimir Weiss'ı istediğini yazdı.
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çakır isyanı
Toplam 4
Yorum
beşekeliler yav arkadaş bi kere de yenilince ağlamayın be :)) hakemle kazanırken hiç ses yok:)) artık herkes sizden nefret ediyor.
- Tosic Fenerbahçe derbisinde yok
Toplam 6
Yorum
Niyazi KUTUN Bende yokum benimde düğünüm var :)
- Oğuzhan: Her şey kendi elimizde
Toplam 5
Yorum
GFB Hakem amcana söyle haftaya bi ayar verir zaten yoksa nasıl şampuan olacaksınız değil mi.
Yanal’ın prensi Tunay Torun haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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