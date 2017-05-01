 Yanal’ın prensi Tunay Torun – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
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    01 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Yanal’ın prensi

    Yanal’ın prensi Tunay Torun
    Karadeniz Fırtınası yerli piyasasından Kasımpaşalı 'u da kadrosuna katmayı planlıyor. 27 yaşındaki oyuncunun kontratı da tıpkı Serdar Taşçı ve Zoran Tosic gibi sezon sonunda bitiyor. Ersun Yanal, Tunay'ı hem orta sahada hem de kanatlarda oynayabilmesi nedeniyle çok istiyor. Slovak medyası ise Trabzonspor'un 3 milyon euro'ya Vladimir Weiss'ı istediğini yazdı.
    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:21
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