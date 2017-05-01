TS Club heyecanı
Trabzonspor'un resmi ürünlerini satan TS Club giderek büyüyor... Son olarak Ankara ANKAmall'da TS Club açıldı. Bordo-mavili taraftarlar büyük ilgi gösterirken resmi açılışı kısa süre içinde yapılacak. Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ve bazı futbolcuların da bu açılışa katılması bekleniyor.
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:25
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çakır isyanı
Toplam 4
Yorum
beşekeliler yav arkadaş bi kere de yenilince ağlamayın be :)) hakemle kazanırken hiç ses yok:)) artık herkes sizden nefret ediyor.
- Tosic Fenerbahçe derbisinde yok
Toplam 6
Yorum
Niyazi KUTUN Bende yokum benimde düğünüm var :)
- Oğuzhan: Her şey kendi elimizde
Toplam 5
Yorum
GFB Hakem amcana söyle haftaya bi ayar verir zaten yoksa nasıl şampuan olacaksınız değil mi.
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