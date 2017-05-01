 TS Club heyecanı – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
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    01 Mayıs 2017, Pazartesi
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    heyecanı

    TS Club heyecanı
    'un resmi ürünlerini satan TS Club giderek büyüyor... Son olarak Ankara ANKAmall'da açıldı. Bordo-mavili taraftarlar büyük ilgi gösterirken resmi açılışı kısa süre içinde yapılacak. Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ve bazı futbolcuların da bu açılışa katılması bekleniyor.
    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:25
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