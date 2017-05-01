Trabzonspor Medical Park Wright ile yolunu ayırdı
Trabzonspor Medical Park Basketbol Takımı, Julian Wright ile yollarını ayırdığını açıkladı.
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:01
- Dursun Özbek'ten özeleştiri
Toplam 20
Yorum
Erol Bakın eğer pike espanyol maçında oynamasaydı barselona mağlüp olmuştu.uzun boylu bir stoperin önemi ne kadar büyük galatasaray uzun boylu bi
- Beşiktaş'ta şampiyonluk hesapları değişti
Toplam 1
Yorum
black-KARTAL Mitrovic e 4,3 milyon veren Torunlarogullarinin ayagini kaydiran Umut Güner l e sormak lazim..
- Çakır isyanı
Toplam 13
Yorum
black Kac maci almisiz söylede bilelim bizim hakemle aldigimiz maclar sizlerin hakemlerle bu güne kadar aldiginiz kupalarin yaninda hic kalir emin ol
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