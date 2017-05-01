 Trabzonspor Medical Park Wright ile yolunu ayırdı – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
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    01 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Trabzonspor Medical Park Wright ile yolunu ayırdı

    Trabzonspor Medical Park Basketbol Takımı, Julian Wright ile yollarını ayırdığını açıkladı.

    Bordo mavili kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "30 Nisan 2017 Cumartesi günü Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 28'inci haftasında Beşiktaş Sompo Japan ile oynadığımız maçtan sonra disiplinsiz ve hatalı davranışlarından dolayı Julian Wright kulübümüzden gönderilmiştir" ifadelerine yer verildi.
    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:01
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