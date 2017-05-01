Saral açıklaması
Gençlerbirliği maçında yönetici Gökhan Saral ile taraftarlar arasında kısa süreli bir tartışma yaşanmıştı. Resmi siteden "Sözlü bir tartışma oldu, fiziki müdahale olmadı. Sözlü saldırı adli mercilere intikal ettirildi" denildi. Trabzonspor Kulübü de olayın takipçisi olacağını kamuoyuna duyurdu.
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çakır isyanı
Toplam 4
Yorum
beşekeliler yav arkadaş bi kere de yenilince ağlamayın be :)) hakemle kazanırken hiç ses yok:)) artık herkes sizden nefret ediyor.
- Tosic Fenerbahçe derbisinde yok
Toplam 6
Yorum
Niyazi KUTUN Bende yokum benimde düğünüm var :)
- Oğuzhan: Her şey kendi elimizde
Toplam 5
Yorum
GFB Hakem amcana söyle haftaya bi ayar verir zaten yoksa nasıl şampuan olacaksınız değil mi.
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