 Saral açıklaması – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
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    01 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Saral açıklaması

    Saral açıklaması
    Gençlerbirliği maçında yönetici ile taraftarlar arasında kısa süreli bir tartışma yaşanmıştı. Resmi siteden "Sözlü bir tartışma oldu, fiziki müdahale olmadı. Sözlü saldırı adli mercilere intikal ettirildi" denildi. Trabzonspor Kulübü de olayın takipçisi olacağını kamuoyuna duyurdu.
    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:26
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