 Pereira-Mas adım attırmaz – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
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    01 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Pereira-Mas adım attırmaz

    Pereira-Mas adım attırmaz
    'un devre arasında kadrosuna kattığı Joao Pereira (sağ bek) ve Emmanuel Mas'ın (sol bek) takıma katkısı çok büyük oldu. İki bekin birlikte oynadığı 12 maçın 8'inde Karadeniz Fırtınası kalesinde gol görmedi. Müthiş ikili kendi kalelerini 'muhafız' gibi korurken kanatlarından yaptıkları bindirmelerle hücuma da büyük katkı sağlıyorlar. Ersun Yanal ikiliden memnun.
    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:28
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