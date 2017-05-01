Pereira-Mas adım attırmaz
Trabzonspor'un devre arasında kadrosuna kattığı Joao Pereira (sağ bek) ve Emmanuel Mas'ın (sol bek) takıma katkısı çok büyük oldu. İki bekin birlikte oynadığı 12 maçın 8'inde Karadeniz Fırtınası kalesinde gol görmedi. Müthiş ikili kendi kalelerini 'muhafız' gibi korurken kanatlarından yaptıkları bindirmelerle hücuma da büyük katkı sağlıyorlar. Ersun Yanal ikiliden memnun.
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çakır isyanı
Toplam 4
Yorum
beşekeliler yav arkadaş bi kere de yenilince ağlamayın be :)) hakemle kazanırken hiç ses yok:)) artık herkes sizden nefret ediyor.
- Tosic Fenerbahçe derbisinde yok
Toplam 6
Yorum
Niyazi KUTUN Bende yokum benimde düğünüm var :)
- Oğuzhan: Her şey kendi elimizde
Toplam 5
Yorum
GFB Hakem amcana söyle haftaya bi ayar verir zaten yoksa nasıl şampuan olacaksınız değil mi.
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