Okay sevinci
Karadeniz Fırtınası'nda Okay Yokuşlu, Gençlerbirliği karşılaşmasının 40. dakikasında sakatlanıp oyundan çıkmıştı. Genç futbolcuda korkulan olmadı. Hemen tedavisine başlanan 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun gelecek hafta Kayserispor karşılaşmasına kadar hazır hale geleceği belirtildi. Teknik direktör Ersun Yanal da Okay'dan gelen bu haberle rahat bir nefes aldı.
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:27
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çakır isyanı
Toplam 4
Yorum
beşekeliler yav arkadaş bi kere de yenilince ağlamayın be :)) hakemle kazanırken hiç ses yok:)) artık herkes sizden nefret ediyor.
- Tosic Fenerbahçe derbisinde yok
Toplam 6
Yorum
Niyazi KUTUN Bende yokum benimde düğünüm var :)
- Oğuzhan: Her şey kendi elimizde
Toplam 5
Yorum
GFB Hakem amcana söyle haftaya bi ayar verir zaten yoksa nasıl şampuan olacaksınız değil mi.
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