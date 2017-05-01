 Okay sevinci – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
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    01 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Okay sevinci

    Okay sevinci
    Karadeniz Fırtınası'nda , Gençlerbirliği karşılaşmasının 40. dakikasında sakatlanıp oyundan çıkmıştı. Genç futbolcuda korkulan olmadı. Hemen tedavisine başlanan 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun gelecek hafta Kayserispor karşılaşmasına kadar hazır hale geleceği belirtildi. Teknik direktör Ersun Yanal da Okay'dan gelen bu haberle rahat bir nefes aldı.
    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:27
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