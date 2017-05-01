Mas ve Pereira'dan özel röportaj

Trabzonspor'un devre arasında takıma kattığı Arjantinli Emmanuel Mas ve Portekizli oyuncusu Joao Pereira, Trabzon'da çok mutlu bir yaşamları olduğunu belirttiler.

Trabzonspor'un devre arasında takıma kattığı oyuncular Emmanuel Mas ve Joao Pereira, bordo-mavili kulübün medya merkezine açıklamalarda bulundu. Trabzon'da çok mutlu olduğunu belirten Emmanuel Mas, "Ailemle ve köpeklerimle burada güzel zaman geçiriyorum. Bol bol şehri geziyorum. Buranın doğası güzel. Ben de doğayı seviyorum. Şehir merkezinde sahilde bulunan parkta vakit geçiriyorum. Eşim de Trabzon'u çok sevdi. Trabzon, Arjantin'de doğduğumuz şehir olan San Juan'a benziyor. Orada deniz yok, ama doğası aynı. Tüm bu nedenlerden dolayı kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Trabzon'daki insanların çok sıcak ve yardımsever olması da burayı evimiz gibi hissetmemizi sağladı. Nereye gitsek bize yardımcı olmaya çalışıyorlar" dedi.



Mas: "Taraftarımız bize güç veriyor"

Taraftarların karşılaşmalarda yanlarında olduğunu belirten Mas, "Stadyumda muhteşem bir atmosfer oluşturuyorlar. Saha içindeyken taraftarlarımızı yanımızda görmek bize büyük bir güç veriyor. Onları mutlu etmek için kazanmamız gerektiğinin bilinciyle oynuyoruz. Ona göre mücadele ediyoruz. Ayrıca ben buradaki futbol kültürünü de Arjantin'e çok benzetiyorum. Orada da maçlarda hep böyle atmosfer oluşturulur. Sonuç olarak böyle büyük bir kulüpte oynamak ve böyle büyük bir taraftara sahip olmak mutluluk verici" dedi.



"Gelecek sezon tek hedef şampiyonluk"

Gelecek sezon hedefin tek olduğunu dile getiren Mas, "Ligin ikinci yarısında iyi sonuçlar almaya başladık. Şu anda da iyi gidiyoruz. Bu sezon ligi bitirebildiğimiz en üst noktada tamamlamak istiyoruz. Gelecek sezon ise tek bir hedef var. O da şampiyonluğa gitmek. Bireysel olarak baktığımda şu an Avrupa'dayım. Sezonu iyi bir yerde tamamlarsak Avrupa Kupaları'na katılacağız. Seneye şampiyon olursak Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğiz. Bu benim kariyerim için çok önemli. Bu süreçte hedefim takımıma en yüksek katkıyı vermek" diye konuştu. Arjantin Milli Takımı'nda Messi'yle birlikte oynadığı da hatırlatılan Mas, "Messi sessiz, sakin ve çok düzgün bir karakter. Arkadaşlığımız da gayet iyi. Onunla oynamak benim için gurur verici. Ayrıca Arjantin Milli Takımı'nda olmak çok güzel. Sıkı çalışmalıyım ve her zaman kendimi hazır tutmalıyım" ifadelerini kullandı.



Joao Pereira: "Trabzonspor çok büyük bir kulüp"

Trabzon'da düzenli bir hayatının olduğunu belirten Pereira, "Antrenmanlar akşam olunca sabah erken kalkıp köpeğimle sahile iniyorum. Ya da Medical Park Arena'nın altındaki yolda yürüyüş yapıyorum. Trabzon doğal güzelliklere sahip bir şehir. Trabzonspor ise çok büyük bir kulüp. Özellikle deplasmanlarda oynadığımız maçlarda bizim taraftarımız rakiplerden fazla olabiliyor. Kendilerine ayrılan bölümleri sürekli dolduruyorlar. Bu durum saha içinde bizi olumlu yönde etkiliyor. Trabzon'da bizi sokakta gören insanlar hemen yanımıza gelip, ilgi gösteriyorlar, bize destek oldukları için çok mutluyum. Benim için bir şehirde plaj olması çok önemli. Portekiz'deyken Lizbon'da yaşıyordum. Hem orada hem de burada plaj var. Kendi ülkeme oranla buradaki insanların daha sıcak olduğunu söyleyebilirim. Türkçe bilmesem bile benimle konuşmaya çalışıp, fotoğraf çektiriyorlar. Portekiz'de insanlar biraz daha utangaç ve mesafelidir. Sizi tanırlar ama yanınıza gelmezler" dedi.



"Takıma katkı vermek için geldik"

Devre arasında yapılan transferlerin takıma değer kattığını vurgulayan Portekizli oyuncu, "Gelen oyuncuların birçoğu tecrübeliydi. Açıkçası ilk geldiğim zaman Trabzonspor'un ne kadar büyük bir kulüp olduğunu bilmiyordum. Antalya'da takımın kampına katıldığım zaman arkadaşlarımla tanıştım ve güzel bir grubun olduğunu gördüm. Herkesin hedefi aynıydı. Hedef, takımı üst sıralara taşımak ve ilk yarıdaki kötü sonuçları unutturmaktı. Buraya gelirken takımın gelecekle ilgili projelerini ve özellikle gelecek sezonki şampiyonluk hedefini öğrenince insan ister istemez takıma kendini daha çok vermek istiyor. Bunu yaparken de takım arkadaşlarınızın da aynı hedefi kovalaması sizi daha fazla öne itiyor. İkinci yarıdaki çıkışımızı bu şekilde değerlendiriyorum" diye konuştu.



"Avrupa Kupaları'na katılmamız gerekiyor"

Pereira, gelecek sezon Avrupa Kupaları'na katılmaları gerektiğini ifade ederek, "Böyle olmayı da seviyorum. O nedenle gelecekle ilgili konuşmak istemiyorum. Gelecek yıl bu zamanlarda tekrar röportaj yaptığımızda şampiyonlukla ilgili düşüncelerimi söyleyebilirim. Şimdi anı konuşmamız gerekiyor. Önümüzdeki maçları kazanıp Avrupa Kupaları'na katılmamız gerekiyor. Eğer Avrupa'da yer alırsak bize birçok faydası olacak. Futbolcu olarak bizlerin değeri artacak. Bu nedenle hedefimiz Avrupa Kupaları'na katılmak ve orada iyi sonuçlar almak olmalı" açıklamasında bulundu.



"Mas'la birçok ortak noktamız var"

Mas'la iyi bir dostluğunun olduğunu ifade eden Pereira, "Mas'la aynı zamanda transfer olduk ve imzalarımızı aynı anda attık. İkimiz de yurt dışından gelen oyuncularız. Burada evimiz çok yakın ve köpeklerimiz var. İkimiz de bek oynuyoruz. Çok ortak noktamız var. Ancak tüm oyuncularla iyi anlaşıyoruz. Hepsiyle yakın dostluğum var. Zaten takım içindeki dostluk sahaya çıktığımızda da belli oluyor" yorumunu yaptı.



"Genç oyuncularımız çok kaliteli"

Takımda kaliteli ve genç oyuncular olduğunun altını çizen Portekizli oyuncu, "De Rossi'nin bir röportajını izlemiştim. Genç oyuncular için 'Yeterince sizi dinlemezler. Kafalarına göre hareket ederler ve kariyerlerini o şekilde sürdürürler' demişti. Bu Türkiye'de böyle değil. Baktığınızda takımımızda Abdulkadir, Yusuf, Rahim ve Yunus gibi oyuncular var. Hepsi genç ve önemli oyuncular. Onlar nerede olduklarını biliyorlar ve deneyimli oyuncuları dinliyorlar. Ben deneyimli bir oyuncuyum ancak eski kafalı değilim. 'Gençler susacak, biz konuşacağız' düşüncesine karşıyım. Gençler saygılı bir şekilde konuşmalılar. Türkiye'de durumun böyle olduğunu gördüm. Onlara biz yardım edeceğiz ve onları ve bu takımı geleceğe taşıyacağız" şeklinde konuştu.



"En iyisi Ronaldo"

Cristiano Ronaldo ile Portekiz milli takımında birçok kez birlikte forma giydiğini belirten Pereira, "O bu noktalara gelmeyi gerçekten çok çalışarak hak etti. Bunu hangi dilde nasıl açıklayabileceğimi bilmiyorum ama Ronaldo tam bir profesyonel. Messi ile karşılaştırılmasına gelirsek, en son Ballon d'Or ödülünü Ronaldo aldı. Demek ki dünya genelinde en çok oyu aldı ve en iyisi o. Portekiz yaklaşık 9-10 milyon nüfusa sahip bir ülke. Bu kadar nüfusa sahip bir ülkeden dünyanın en iyi oyuncusunun çıkması gurur verici" diye konuştu.