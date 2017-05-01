Doğru yoldayız
Gençlerbirliği karşısında dünyaları kaçırıp 1 puan alan futbolcular çok üzgündü. Yanal “Her şeyi yaptık sadece gol atamadık” diye konuştu.
Avrupa kupalarına katılma yolunda kritik bir G.Birliği maçı oynayan Trabzonspor, 90 dakika rakip kaleyi adeta şut bombardımanına tuttu. Başta Rodallega olmak üzere N'Doye ve Olcay Şahan ile sayısız fırsatı harcayan bordomavililer 0-0'a mecbur kalmıştı. Bu skor futbolcuları çok üzdü. Teknik direktör Ersun Yanal soyunma odasına girdiğinde öğrencilerinin asık yüzünü görünce bir konuşma gerçekleştirdi. Yanal "Her şeyi yaptık sadece gol atamadık. Gol atamayınca da kazanamıyorsun. Ama doğru yolda olduğumuzu söyleyebilirim. Böyle oynadığımız sürece sıkıntı yok. Daha önce nasıl kazandıysak ligin kalan maçlarında aynı şekilde 3 puanlar alacağımızı biliyorum. Şimdi kaldırın kafanızı" diye konuştu. Teknik direktör Ersun Yanal'ın bu sözleri üzerine futbolcuların özgüveninin yerine geldiği öğrenildi.
'RAKİPLER ÇEKİNİYOR'
Ligin ikinci yarısında kimlik değiştirdiklerini belirten Yanal, "İlk yarıda çok kırılgandık. Özellikle gol yeyince oyundan kopuyorduk. Şimdi öyle değil. Atsak da yesek de konsantrasyonumuz yüksek. Rakipler bizi nasıl durduracaklarını düşünüyor. Bunun için önlemler alıyor" dedi. Yanal çok çalışıp, hücumda dikkatli olarak sezonun kalan kısa bölümünde maksimum puan alacaklarını kaydederken, Avrupa kupası vizesi almak için çabalayacaklarını dile getirdi.
Yunus Emre SEL
'RAKİPLER ÇEKİNİYOR'
Ligin ikinci yarısında kimlik değiştirdiklerini belirten Yanal, "İlk yarıda çok kırılgandık. Özellikle gol yeyince oyundan kopuyorduk. Şimdi öyle değil. Atsak da yesek de konsantrasyonumuz yüksek. Rakipler bizi nasıl durduracaklarını düşünüyor. Bunun için önlemler alıyor" dedi. Yanal çok çalışıp, hücumda dikkatli olarak sezonun kalan kısa bölümünde maksimum puan alacaklarını kaydederken, Avrupa kupası vizesi almak için çabalayacaklarını dile getirdi.
Yunus Emre SEL
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:24
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çakır isyanı
Toplam 4
Yorum
beşekeliler yav arkadaş bi kere de yenilince ağlamayın be :)) hakemle kazanırken hiç ses yok:)) artık herkes sizden nefret ediyor.
- Tosic Fenerbahçe derbisinde yok
Toplam 6
Yorum
Niyazi KUTUN Bende yokum benimde düğünüm var :)
- Oğuzhan: Her şey kendi elimizde
Toplam 5
Yorum
GFB Hakem amcana söyle haftaya bi ayar verir zaten yoksa nasıl şampuan olacaksınız değil mi.
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