 Doğru yoldayız – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
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    01 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Doğru yoldayız

    Doğru yoldayız

    Gençlerbirliği karşısında dünyaları kaçırıp 1 puan alan futbolcular çok üzgündü. Yanal “Her şeyi yaptık sadece gol atamadık” diye konuştu.

    Avrupa kupalarına katılma yolunda kritik bir G.Birliği maçı oynayan Trabzonspor, 90 dakika rakip kaleyi adeta şut bombardımanına tuttu. Başta Rodallega olmak üzere N'Doye ve Olcay Şahan ile sayısız fırsatı harcayan bordomavililer 0-0'a mecbur kalmıştı. Bu skor futbolcuları çok üzdü. Teknik direktör Ersun Yanal soyunma odasına girdiğinde öğrencilerinin asık yüzünü görünce bir konuşma gerçekleştirdi. Yanal "Her şeyi yaptık sadece gol atamadık. Gol atamayınca da kazanamıyorsun. Ama doğru yolda olduğumuzu söyleyebilirim. Böyle oynadığımız sürece sıkıntı yok. Daha önce nasıl kazandıysak ligin kalan maçlarında aynı şekilde 3 puanlar alacağımızı biliyorum. Şimdi kaldırın kafanızı" diye konuştu. Teknik direktör Ersun Yanal'ın bu sözleri üzerine futbolcuların özgüveninin yerine geldiği öğrenildi.

    'RAKİPLER ÇEKİNİYOR'
    Ligin ikinci yarısında kimlik değiştirdiklerini belirten Yanal, "İlk yarıda çok kırılgandık. Özellikle gol yeyince oyundan kopuyorduk. Şimdi öyle değil. Atsak da yesek de konsantrasyonumuz yüksek. Rakipler bizi nasıl durduracaklarını düşünüyor. Bunun için önlemler alıyor" dedi. Yanal çok çalışıp, hücumda dikkatli olarak sezonun kalan kısa bölümünde maksimum puan alacaklarını kaydederken, Avrupa kupası vizesi almak için çabalayacaklarını dile getirdi.


    Yunus Emre SEL
    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:24
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