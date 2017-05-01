5 yılın en iyisi
Bordo-mavili ekip Spor Toto Süper Lig'de 29. haftalar baz alındığında 2011-12 sezonunda beri en iyi dönemini geçiriyor. Trabzonspor, Gençlerbirliği beraberliği ile puanını 48'e çıkardı. Karadeniz Fırtınası 5 sezon önce 29. haftada 49 puan toplamayı başarmıştı. Trabzonspor geçtiğimiz sezon ise 29 hafta sonunda 38 puanı bulmuştu. Bu yıl 10 puan fazla almayı başardı.
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:29
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çakır isyanı
Toplam 4
Yorum
beşekeliler yav arkadaş bi kere de yenilince ağlamayın be :)) hakemle kazanırken hiç ses yok:)) artık herkes sizden nefret ediyor.
- Tosic Fenerbahçe derbisinde yok
Toplam 6
Yorum
Niyazi KUTUN Bende yokum benimde düğünüm var :)
- Oğuzhan: Her şey kendi elimizde
Toplam 5
Yorum
GFB Hakem amcana söyle haftaya bi ayar verir zaten yoksa nasıl şampuan olacaksınız değil mi.
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