 5 yılın en iyisi – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
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    01 Mayıs 2017, Pazartesi
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    5 yılın en iyisi

    5 yılın en iyisi
    Bordo-mavili ekip Spor Toto Süper Lig'de 29. haftalar baz alındığında 2011-12 sezonunda beri en iyi dönemini geçiriyor. , Gençlerbirliği beraberliği ile puanını 48'e çıkardı. Karadeniz Fırtınası 5 sezon önce 29. haftada 49 puan toplamayı başarmıştı. Trabzonspor geçtiğimiz sezon ise 29 hafta sonunda 38 puanı bulmuştu. Bu yıl 10 puan fazla almayı başardı.
    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:29
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