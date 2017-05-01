1 puan benim suçum
Fırtına'nın tecrübeli forveti Rodallega, Gençlerbirliği maçında birçok gol fırsatı yakaladı. Karşı karşıya, kafayla, sağdan, soldan, çaprazdan önemli pozisyonlara giren Kolombiyalı golcü, bir türlü Başkent ekibinin başarılı kalecisi Hopf'u geçmeyi beceremedi. Maç sonu çok üzgündü. Rodallega soyunma odasında "Özür dilerim. Beraberlik benim suçum. Bir türlü atamadım. Çok çalışıp bana olan güveninizi boşa çıkarmayacağım" dedi.
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çakır isyanı
Toplam 4
Yorum
beşekeliler yav arkadaş bi kere de yenilince ağlamayın be :)) hakemle kazanırken hiç ses yok:)) artık herkes sizden nefret ediyor.
- Tosic Fenerbahçe derbisinde yok
Toplam 6
Yorum
Niyazi KUTUN Bende yokum benimde düğünüm var :)
- Oğuzhan: Her şey kendi elimizde
Toplam 5
Yorum
GFB Hakem amcana söyle haftaya bi ayar verir zaten yoksa nasıl şampuan olacaksınız değil mi.
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