 1 puan benim suçum – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
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    01 Mayıs 2017, Pazartesi
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    1 puan benim suçum

    1 puan benim suçum
    Fırtına'nın tecrübeli forveti , Gençlerbirliği maçında birçok gol fırsatı yakaladı. Karşı karşıya, kafayla, sağdan, soldan, çaprazdan önemli pozisyonlara giren Kolombiyalı golcü, bir türlü Başkent ekibinin başarılı kalecisi Hopf'u geçmeyi beceremedi. Maç sonu çok üzgündü. Rodallega soyunma odasında "Özür dilerim. Beraberlik benim suçum. Bir türlü atamadım. Çok çalışıp bana olan güveninizi boşa çıkarmayacağım" dedi.
    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:22
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