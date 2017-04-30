 Yusuf yine kesik yedi – Fotomaç – 30 Nisan 2017
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    30 Nisan 2017, Pazar
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    Yusuf yine kesik yedi

    Yusuf yine kesik yedi
    Geçtiğimiz hafta Antalyaspor ile oynanan maçta 18 kişilik kadroya giremeyen , Gençlerbirliği karşılaşmasında da kadroya giremedi. Yusuf'un sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.
    1. 30 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:31
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