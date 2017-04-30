Trabzonspor, kalesini gole kapattı

Bordo-mavililer, ligde oynadığı 29 maçın 15'inde kalesinde gol görmeyerek, rakiplerine geçit vermedi. Ligin ilk 16 haftalık bölümünde 6 maçta kalesini kapatan Karadeniz ekibi, ikinci yarıdaki 13 haftanın 9'unda gol yemedi.

Trabzonspor, ligin ilk yarısında 1. hafta Kasımpaşa (2-0), 5. hafta Atiker Konyaspor (1-0), 7. hafta Akhisar Belediyespor (0-0), 8. hafta Galatasaray (0-1), 12. hafta Gençlerbirliği (0-0) ve 13. hafta Kayserispor (0-1) karşısında rakiplerine gol şansı tanımadı.

Trabzonspor, ligin ikinci bölümünde 18. haftada Kasımpaşa (0-1), 19. haftada Gaziantepspor (4-0), 20. hafta Osmanlıspor (0-1), 21. hafta Aytemiz Alanyaspor (0-0), 23. haftada Kardemir Karabükspor (1-0), 25. haftada Galatasaray (2-0), 26. haftada Çaykur Rizespor (0-1), 28. haftada Antalyaspor (0-3) ve 29. haftadaki Gençlerbirliği (0-0) maçlarında kalesini gole kapattı.

- Son 5 maçın 4'ünde gol yemedi

Trabzonspor, ligin ikinci yarısında oynadığı son 5 maçın 4'ünde kalesinde gol görmedi.

Son 5 haftada Galatasaray, Çaykur Rizespor, Antalyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında gol yemeyen bordo-mavililer, bu dönemde sadece 4-3 yenildiği Beşiktaş karşılaşmasında kalesini gole kapatamadı.

- Medical Park Arena'da tek maçta gol yedi

Bordo-mavililer, yeni stadı Medical Park Arena'da 6 maçın 5'inde gol yemedi.

Karadeniz ekibi, yeni evinde Gaziantepspor'u 4-0, Galatasaray'ı 2-0, Kardemir Karabükspor'u 1-0 mağlup ederken Aytemiz Alanyaspor ve Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı, tek gol yediği maç ise 4-3 kaybettiği Beşiktaş karşılaşması oldu.

Trabzonspor, Medical Park Arena'da 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 11 puan aldı.

- 37 puan topladı

Süper Lig'de 29 hafta sonunda 48 puanı bulunan Trabzonspor, gol yemediği maçlarda 37 puan elde etti.

Bordo-mavililer, kalesini kapattığı 15 maçın 11'inde sahadan galibiyetle, 4'ünde beraberlikle ayrılarak, puanlarının büyük bölümünü bu müsabakalarda topladı.

- Son 6 sezonun en az golü

Ligde 29 maçta 27 golle en az gol yiyen (maç başına 0,93) ekiplerinden biri olan Trabzonspor, son 6 sezon içerisinde en az gol yediği dönemi yaşadı.

2010-2011 sezonunda 29. hafta sonunda 21 gol kalesinde gören bordo-mavililer, 2011-2012'de 35, 2012-2013'te 33, 2013-2014'te 34, 2014-2015'te 43, 2015-2016'da 41 gol yemişti.

- Onur ve Esteban kalede

Trabzonspor'un gol yemediği 15 maçın 14'ünde kaleyi kaptan Onur Recep Kıvrak korurken, bir müsabakada Esteban Alvarado görev yaptı.

Kosta Rikalı kaleci Esteban Alvarado sadece, Onur Recep Kıvrak'ın kart cezası nedeniyle ligin 28. haftasında deplasmanda 3-0 kazanılan Antalyaspor maçında görev aldı.