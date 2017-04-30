Trabzonspor, kalesini gole kapattı
Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği ile dün 0-0 berabere kalan Trabzonspor, bu sezon savunma açısından başarılı bir performans ortaya koyuyor.
Trabzonspor, ligin ilk yarısında 1. hafta Kasımpaşa (2-0), 5. hafta Atiker Konyaspor (1-0), 7. hafta Akhisar Belediyespor (0-0), 8. hafta Galatasaray (0-1), 12. hafta Gençlerbirliği (0-0) ve 13. hafta Kayserispor (0-1) karşısında rakiplerine gol şansı tanımadı.
Trabzonspor, ligin ikinci bölümünde 18. haftada Kasımpaşa (0-1), 19. haftada Gaziantepspor (4-0), 20. hafta Osmanlıspor (0-1), 21. hafta Aytemiz Alanyaspor (0-0), 23. haftada Kardemir Karabükspor (1-0), 25. haftada Galatasaray (2-0), 26. haftada Çaykur Rizespor (0-1), 28. haftada Antalyaspor (0-3) ve 29. haftadaki Gençlerbirliği (0-0) maçlarında kalesini gole kapattı.
- Son 5 maçın 4'ünde gol yemedi
Trabzonspor, ligin ikinci yarısında oynadığı son 5 maçın 4'ünde kalesinde gol görmedi.
Son 5 haftada Galatasaray, Çaykur Rizespor, Antalyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında gol yemeyen bordo-mavililer, bu dönemde sadece 4-3 yenildiği Beşiktaş karşılaşmasında kalesini gole kapatamadı.
- Medical Park Arena'da tek maçta gol yedi
Bordo-mavililer, yeni stadı Medical Park Arena'da 6 maçın 5'inde gol yemedi.
Karadeniz ekibi, yeni evinde Gaziantepspor'u 4-0, Galatasaray'ı 2-0, Kardemir Karabükspor'u 1-0 mağlup ederken Aytemiz Alanyaspor ve Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı, tek gol yediği maç ise 4-3 kaybettiği Beşiktaş karşılaşması oldu.
Trabzonspor, Medical Park Arena'da 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 11 puan aldı.
- 37 puan topladı
Süper Lig'de 29 hafta sonunda 48 puanı bulunan Trabzonspor, gol yemediği maçlarda 37 puan elde etti.
Bordo-mavililer, kalesini kapattığı 15 maçın 11'inde sahadan galibiyetle, 4'ünde beraberlikle ayrılarak, puanlarının büyük bölümünü bu müsabakalarda topladı.
- Son 6 sezonun en az golü
Ligde 29 maçta 27 golle en az gol yiyen (maç başına 0,93) ekiplerinden biri olan Trabzonspor, son 6 sezon içerisinde en az gol yediği dönemi yaşadı.
2010-2011 sezonunda 29. hafta sonunda 21 gol kalesinde gören bordo-mavililer, 2011-2012'de 35, 2012-2013'te 33, 2013-2014'te 34, 2014-2015'te 43, 2015-2016'da 41 gol yemişti.
- Onur ve Esteban kalede
Trabzonspor'un gol yemediği 15 maçın 14'ünde kaleyi kaptan Onur Recep Kıvrak korurken, bir müsabakada Esteban Alvarado görev yaptı.
Kosta Rikalı kaleci Esteban Alvarado sadece, Onur Recep Kıvrak'ın kart cezası nedeniyle ligin 28. haftasında deplasmanda 3-0 kazanılan Antalyaspor maçında görev aldı.
- 30 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 11:48
- Seneye şampiyonuz
Toplam 15
Yorum
vinyadur türkiyede bir futbolcuya 100m veren yok real madridle kıyaslıyor herhalde kendini ve evet beşiktaş lyon deplasmanında 25 bin kişiye oynadı !
- Kanarya, Cimbom'u basketbolda da devirdi
Toplam 3
Yorum
taraftar Fenerbahçe hangi alanda yenmiyorki galatasarayı her rakip galatasar gibi olsa keşke fener için düğün bayram olur
- Seneye şampiyonuz
Toplam 15
Yorum
Kaanfb Sayin Yıldırım siz başkan oldugunuz sürece maça gelmiycem Alex zico Yanal kocaman bunları kovdun bizde v.sen a.potuk izlemek zorundayiz
Trabzonspor, kalesini gole kapattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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